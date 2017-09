Apareció la chica que se había fugado de la casa: dónde y con quién estuvo Se presentó por voluntad propia en la Comisaría este viernes a las 22.30 y declaró ante la policía. Se había activado búsqueda a nivel provincial y nacional.

Verónica Viviana Cabañas, de 17 años, se presentó junto a su madre este viernes cerca de las 22.30 en la Comisaría. La chica había estado fuera de su hogar durante tres días, cuando se fue sin decirle nada a nadie.

Tras la denuncia realizada en sede policial, ya se había activado la búsqueda a nivel provincial y nacional, pero la chica nunca abandonó territorio roldanense.

Estuvo junto a su novio, Mauro Villalba, primero en el barrio Villa Flores y después en unos galpones ubicados en calle San Luis y las vías del ferrocarril.

“Mauro me habló estos tres días para que yo regrese a mi casa y hoy a eso de las 21 por mis propios medios, fui. Mauro se fue a la casa del padre. Ya en mi casa me bañé y mi mama me trajo a la Comisaría”, declaró la menor.

Sobre los motivos de la fuga, Verónica contó: “El martes a las 22, unos familiares me dijeron cosas de mi mamá, que no me quería, que estaba arrepentida de haberme traído y que no me querían decir otras palabras porque me iba a doler. Me puse nerviosa ya que días atrás también otros parientes decían cosas de mi mamá. Así que agarré una ropa y me fui de mi casa”.

“Pasé frente a la casa de Mauro Villalba ubicaba en calle Lamadrid. Ahí hablamos un ratito y juntos nos fuimos caminando al barrio Villa Flores. Aíi nos quedamos en el pasto. Al otro día nos vinimos a los galpones de calle San Luis y las vías, y ahí nos quedamos hasta hoy”, agregó en su declaración.