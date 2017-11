Audio viral: un roldanense se negó a pagar peaje por el estado de la autopista El conductor en rebeldía suele transitar un tramo en el que se vienen reiterando graves accidentes. "Espero que alguno me siga", convocó.

Un accidente sobre la autopista en el que resultaron heridas cuatro personas fue tapa de todos los medios de la zona este lunes. El tramo donde ocurrió el vuelco del vehículo es el que atraviesa Roldán y un ciudadano local tomó la decisión de protestar por el estado de la ruta: se negó a pagar el peaje.

El conductor en rebeldía comunicó su acción en un audio que se viralizó este martes a través de Whatsapp: “Soy de Roldán, estoy cansado de que la autopista esté hecha mierda desde Carcarañá a Roldán. Paré en el peaje y le dije que no iba a pagar. Llamaron a un inspector, me habló y me dijo que pase. No pago peaje nunca más en mi vida. Está devastada la ruta”.

“Espero que alguno me siga así hacemos algo y no nos matamos todos en la ruta”, cerró alentando a que otros ciudadanos que padecen el estado calamitoso que presenta la calzada procedan baja la misma modalidad.