Candidato a concejal se vistió de superhéroe y salió en el “prende y apaga” de TN Vestido como Thor, apareció en pantalla nacional con Superman, el Chapulín Colorado y el Hombre Araña. En las primarias del domingo encabezó una lista.

En las primarias del domingo debutaba oficialmente como candidato, pero eso no fue impedimento para que el viernes por la noche acudiera al llamado de una de sus pasiones: Cristian Durst, primer candidato a concejal por el massismo local, apareció con sus amigos en el “prende y apaga” de TN vestido como superhéroe.

Personificando al mítico personaje escandinavo Thor, Durst se trasladó hasta el Monumento a la Bandera de Rosario y salió en pantalla nacional junto a Superman, Capitán América y el Hombre Araña, que tomó tan en serio su papel que hasta se tomó el trabajo de trepar postes cuando la cámara se encendía.

En rigor, no es la primera vez que el precandidato de 1 Proyecto Santafesino aparece en el programa conducido por Sergio Lapehüe. De hecho, para él es usual trasladarse hasta la vecina localidad con ese objetivo y fue en ese marco que armó un grupo de amigos con quienes comparte la misma diversión.

En diálogo con El Roldanense, Durst contó que por lo general sale en pantalla disfrazado de árbitro de fútbol pero que en esta oportunidad los superhéroes, clásicos personajes del “prende”, le prestaron la rubia peluca de Thor y él accedió a la propuesta.

El primer postulante del espacio massista en la ciudad relató también que gracias a sus participaciones en el “prende y apaga” tuvo la posibilidad de –al margen de formar nuevas y buenas amistades– conocer las instalaciones de TN.

Su performance en las primarias

Los resultados obtenidos por la lista de Cristian Durst en las primarias no fueron los anhelados: no alcanzó el umbral del 1,5% de los votos válidos y sería la única nómina de la ciudad que no accedería a las generales de octubre.

De todos modos, el candidato local de Massa no se desanima y asegura que tiene pensado volver a intentarlo en futuros comicios, siempre con la idea madre de “ayudar a la ciudad”.

“Estuve donde tenía que estar: salí en televisión, tuve mi spot, caminé los barrios y repartí folletos. Mi propuesta siempre fue entrar al Concejo y desde ahí recorrer las calles, sin atacar a nadie. Pero la gente eligió a los que están atornillados y nos tenemos que hacer cargo”, analizó.