Conflicto en el Concejo: la oposición también presentó propuesta para zanjar diferencias Se suma a la que presentó el oficialismo la semana pasada. ¿Qué dice y hacia dónde apunta?

“Los integrantes del Bloque de Concejales del Frente Progresista Cívico y Social de esta ciudad, acercamos a ustedes la propuesta que surge del análisis y diálogo sostenido el pasado 09/05 a fin de continuar en el proceso de resolución de conflicto en el cual nos encontramos. En primer lugar sostenemos que el espíritu de una negociación nunca debe estar condicionado o atado ya que da por tierra desde el inicio el proceso de escucha y entendimiento de las partes”, comienza el texto que el bloque opositor acercó este lunes al Concejo e ingresó en la sesión de este martes, que nuevamente fue suspendida por falta de quórum del oficialismo.

“Apuntamos a abrir un canal de diálogo y ayer estuvimos haciendo esta propuesta en la cual nosotros estamos dispuestos a destrabar la situación, siempre dentro del marco de lo legal. Si quieren que se comuniquen todas las sanciones del Concejo mediante Resolución, no tenemos problema en cambiar la normativa, pero eso no implica que el Ejecutivo, ante alguna ordenanza en vigencia que no obtenga los votos para modificarse por parte del Concejo, pueda vetarlo ya que no puede vetar lo que no sancionó o modificó el Concejo”, explicó Escalante a El Roldanense.

En cuanto a la modificación del Reglamento interno del Concejo (propuesta por el oficialismo), el bloque del FPCyS propone dos caminos posibles:

#Considerar su modificación integral, no por parches, una vez superado el conflicto.

#Utilizar para la comunicación al DEM lo sugerido por Municipios y Comunas.

“En cuanto a volver a foja cero el tratamiento de las Ordenanzas 644/10 y 720/11 se plantea un terreno de difusa legalidad dado que el cuerpo elaboró Acta firmada por todos los Concejales y puede sentar precedentes a futuro. Los concejales votamos en sesión del 27/12/2016 y votamos el Acta el 29/12/2016 siguiendo el dictado de nuestra voluntad. En dicho acto el bloque oficialista no observó la misma teniendo este instrumento a su disposición”, dice la nota enviada por el Frente Progresista.

“Esperamos avanzar en la resolución del conflicto desde el respecto de nuestras competencias legislativas y pensamientos personal, quedamos a disposición de nuevos diálogos. Nos asesoramos con Concejales de la Municipalidad de Rosario, Carcaraña, Funes y San Lorenzo”, finaliza el texto firmado por Jorgelina D. Alfonso, Daniel Escalante, y Raúl Machado.