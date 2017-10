Contra barro y oscuridad: el Cross Nocturno de Carcarañá fue para un atleta local Gustavo "Muke" Benítez volvió al ruedo con éxito tras un esguince. En la carrera recreativa estuvieron los chicos de Max Running Juniors.

Gustavo Muke Benítez corrió este sábado en ParqueSarmiento de Carcarañá la segunda edición del Cross Nocturno de esas ciudad, y pudo tomarse revancha en una competencia en la que el año pasado había quedado descalificado por un error que había cometido.

De esta forma, el atleta local logró subirse a lo más alto del podio en la distancia de 10 kilómetros y obtener el primer puesto de la general con un tiempo de 39 minutos 53 segundos.

“Es un circuito durísimo, con subidas, bajadas, barro, agua, obstáculos. Además, al ser de noche cada participante corría con su propia linterna y muchas partes del circuitos son a ciegas”, contó Muke a El Roldanense.

“Hace unas dos semanas atrás me esguincé el tobillo cuando estaba entrenando y en este tipo de carreras es muy frecuente sufrir lecciones o algunas caídas. Yo me caí en el kilómetro 2 y después tuve muchas dobladas de tobillo, lo cual me perjudicó muchísimo. Pero así y todo pude concretar la prueba”, se alegró el deportista de la ciudad.

También los Max Running Juniors

El quinto puesto de la carrera general fue también para un roldanense: Emanuel Vega, del equipo Max Running Juniors. En tanto que los mini atletas de la escuelita local participaron en gran número de la carrera recreativa de 2 kilómetros.

Manuel Vallejos, profesor de la academia, destacó la “muy buena performance de los chicos, siendo su primera participación en un cross, un recorrido con mucho desnivel y barro, sumando la oscuridad”.

A continuación de detallan todos los nombres de los niños y niñas de Max Running Juniors que fueron de la cita, así como los puestos obtenidos:

NENAS 2KM

#01. Zoe Colaso

#02. Sofía Colaso

#03. Joaquina Riket

#04. Estefanía Vai

#05. Camila Capodaqcua

#07. Yamila Van Kruijssen

#08. Luna Manzano

#09. Abril Manzano

#10. Milena Uber

#11. Mia Montecchiarini

#12. Giuliana Strafella giuliana

#13. Maialen Vallejos

#14. Naiara Moreyra

VARONES 2KM

#01. Axel Pérez

#02. Jonatan Vega

#03. Ezequiel Mansilla [Rosario]

#04. Mateo Sánchez [Rosario]

#05. Máximo Vai

#06. Ernesto Colaso

#07. Yoel Kennes

#08. Thomas Videgaim

#09. Juan Cruz Kennes

#10. Santiago Corda

#11. Jesús Suárez

#12. patricio del Monte

#13. Damián del Monte

Vale destacar a dos niños que sin querer erraron el camino y corrieron 5 kilómetros. Ellos son Matina Pérez y Emanuel Moreyra, que completaron con éxito esa distancia destinada a personas de mayor edad.