Desde maltrato animal hasta violencia de género: qué se puede denunciar en el CTD Este viernes ya se puede empezar a utilizar como alternativa a la Comisaría. Qué documentación se va a requerir en cada caso.

Este viernes fue la fecha apuntada para que comience a funcionar el flamante Centro Territorial de Denuncias de la ciudad, el cual abrirá sus puertas en Bv. Pellegrini 1114 de lunes a viernes de 8 a 20 y será una alternativa a la comisaría a la hora de denunciar diferentes delitos, los cuales serán informados de manera inmediata a Fiscalía

Todas las denuncias y solicitud de constancias que se realizan en las comisarías, las reparticiones del Ministerio Público de la Acusación y el Poder Judicial, pueden realizarse en los CTD, como por ejemplo:

# Delitos contemplados en el Código Procesal Penal: homicidios, abuso de armas, lesiones, abandono de personas, robos, hurtos, etc.

# Mordeduras de perros, maltrato animal

# Delitos contra la integridad sexual

# Violencia de género

# Violencia familiar y Abusos sexuales

# Desaparición de personas

# Siniestros de tránsito con lesionados

# Presuntas contravenciones al Código Provincial de Faltas: contra la autoridad, la tranquilidad y el orden público, hechos de violencia en espectáculos deportivos, etc.

# Obtener constancias de declaración de domicilio, constancia de supervivencia, constancias por extravíos varios: documentos nacional de identidad, tarjetas de crédito, tarjetas de débito, pasaporte, carné, etc.

# Obtener certificado de formularios previsionales, certificado de impedimento de Ingreso Laboral, o certificado de accidente laboral in itinere.

Documentación a presentar

Al momento de realizar determinados trámites, los solicitantes deben tener en cuenta lo siguiente:

# Para acreditación de identidad: presentar DNI o, en caso de no contar con el mismo, cualquier otro elemento con foto actualizada y datos del solicitante: pasaporte, cédula federal, licencia de conducir, etc.

# Para certificado de declaración de domicilio: si el solicitante es menor de 18 años deberá ir acompañado por un mayor, acreditando vínculo.

# Para declaración jurada o exposición civil: deberán presentarse dos testigos.