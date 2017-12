Diego Viñas: “Mi objetivo es cambiarle la cara a la página de reclamos en tres meses” El flamante secretario de Servicios Públicos dialogó con El Roldanense y trazó los ejes de su gestión, así como los desafíos que plantea el cargo.

Diego Viñas es una de las caras nuevas en el gabinete que José Pedretti hizo públicas este domingo y que lo acompañarán en los próximos cuatros años de gestión. Con un pasado reciente como vecinalista (fue presidente de la Vecinal de Tierra de Sueños 2 y 3 entre 2014 y 2016) y una candidatura a concejal en las últimas elecciones, le tocará comandar la flamante Secretaría de Servicios Públicos, área que hasta ahora siempre venía de la mano con Producción.

Pese a estar consciente de que la tarea que tiene por delante no es para nada sencilla, el funcionario se muestra confiado en poder sacar adelante un área que es de vital importancia en cualquier municipio.

¿Esperaba la designación?

Realmente no me lo esperaba, fue una muy linda sorpresa. Sobre todo por el voto de confianza que me están dando.

Después de la candidatura a concejal, ¿pensaba seguir ligado a la gestión?

Nunca me ofrecieron nada. De hecho yo hasta el último día estuve pintando en una casa. Me llamó un día José, nos tomamos una Coca y me planteó el desafío.

¿Por qué cree que pensó en usted para el desafío?

Creo que es por los problemas que tienen los nuevos barrios. Al ser yo habitante de esos barrios, no pensó en nadie de afuera.

El desafío es aún mayor porque también va a tener a su cargo los otros barrios.

Sí, así es. Estoy encontrándome con calles que no conocía y callejones que no sabía dónde desembocaban. Por suerte la gente lo tomó muy bien, me acompaña y me ayuda.

Es una Secretaría clave porque es lo primero que ve la gente cuando sale de la casa.

Si, lo sé. Un día de lluvia si no está armado el barrio se complica; si hay una tormenta y se cortó la luz, se complica; y si se rompió un camión de basura y no pasamos a buscarla, se complica.

¿Cómo va a plantear la gestión en cuanto a colaboradores?

Por ahora sigue Gustavo Santi en el casco histórico y Andrea Barrionuevo en la llamada zona de loteos. Es un voto de confianza para ellos también.

¿Qué papel va a cumplir el sistema de reclamos en su gestión?

Lo que me permite el sistema es comprobar que el reclamo se haya hecho. El mas puntual es el siguiente: tiran basura en una esquina, el camión lo recolecta y a las dos horas tiran de nuevo. Nos sirve para autocontrolarnos. Mi objetivo es cambiarle la cara a la página en tres meses.

También el desafío es lograr que los vecinos entiendan que tienen que hacer el reclamo a través de esa vía. Es la mejor manera de canalizarlos porque es la mejor manera de controlarnos a nosotros.

¿Qué cantidad de reclamos hay?

Entre 275 y 320. Todos los días entre entre 30 y 50. Van solucionándose algunos y apareciendo nuevos.

¿Cuáles son los más comunes?

Hoy es el tema del regador por el calor, la tierra y el viento; y las luminarias quemadas o rotas.

¿Por donde pasa su mayor desafío al frente el cargo?

Por los barrios nuevos. Por cumplir con las expectativas de los nuevos vecinos.

Respecto a las vecinales, ¿cómo plantea esa relación?

Hoy me reuní con el presidente de Los Aromos, mañana (por este jueves) con el de Acequias del Aire y de a poco me voy a ir reuniendo con todos.

En cuanto a presupuesto, ¿pidió algo en particular?

Nada. Sé que tenemos cuatro camiones nuevos, dos volcadores y dos de riego, una champion que viene y dos palas nuevas. Estoy bastante bien armado y eso me va a ayudar. Hay falencias y cosas que deberíamos ir sumando, pero lo vamos a ir viendo de a poco.