El roldanense que jineteó entre los mejores y representó a Santa Fe en Jesús María Martín Martínez llegó al festival de doma y folcklore luego de atravesar las etapas provinciales. “Es como jugar en Primera para un futbolista”, graficó emocionado.

Martín Martínez participó del Festival de Jesús María en su edición número 52. El jinete roldanense de 25 años llegó a las grandes ligas luego de un gran desempeño en las etapas provinciales previas. “Para un jinete es lo máximo, es como jugar en Primera para un futbolista”, graficó en diálogo con El Roldanense.

Martín llegó como suplente al festival de doma y folklore más importante a nivel nacional, pero luego de una lesión del tricampeón Ramón Córdoba, tomó la posta durante cinco noches seguidas representando a Santa Fe de la mejor manera.

El roldanense de 25 años jineteó como titular en la categoría Bastos con Encimeras. “La primera noche que tuve que reemplazar a Ramón los nervios me jugaron una mala pasada y no me fue muy bien, pero el jueves anduve bien y obtuve el tercer puesto en la categoría”, contó con orgullo y agregó: “Hoy (por el domingo) es el cierre del campeonato y gracias a Dios vengo bien”.

Martínez jinetea desde sus once años, cuando domaba petisos hasta que pasó a caballos de gran porte en los festivales de jineteada regionales. Este año en la instancia provincial, que tuvo lugar en la ciudad de Cayastá, Martín obtuvo un excelente puntaje. Gracias a ese desempeño fue convocado para ser el primer suplente de las tres categorías del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María.

La lesión que sufrió el tricampeón nacional Ramón Córdoba durante la edición actual del festival de Jesús María, colocó al jinete roldanense en la inmensa responsabilidad de representar a la provincia, tarea que supo afrontar a pesar de los nervios. Hasta la noche previa a su cierre, se pronosticaba un muy buen desempeño en el debut de Martín Martínez en las grandes ligas.