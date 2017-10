Emocionado y agradecido: la palabra del intendente tras su cuarta reelección “Es un momento de mirar para adentro, de replantear la gestión. Roldán ya no es una ciudad chica”, expresó José Pedretti de cara a su próximo mandato.

“Es un momento de mirar para adentro, de replantear la gestión. Roldán ya no es una ciudad chica”, expresó José Pedretti de cara a su próximo mandato.

En el marco de las celebraciones que se desataron tras la confirmación de su cuarta reelección, el intendente José María Pedretti mantuvo un diálogo con la prensa durante el cual se manifestó “muy emocionado” y “agradecido”.

“Teníamos encuestas, pero nunca me van a escuchar cantar un triunfo antes de la victoria. Después de 16 años la gente conoce cómo soy, cómo pienso. Conoce mi cara cuando estoy enojado o contento. En Roldán todavía esas cosas las podemos valorar”, comenzó apuntando el mandatario sobre sus primeras sensaciones.

Visiblemente conmovido, Pedretti no dudó en “agradecer a el grupo de militantes que me acompañó por toda la ciudad, en cada reunión”. Y agregó: “Realmente estoy muy emocionado. Esto no llega por sí solo. Se llega por situaciones, por momentos. Por tener la mente fresca en momentos de mucha calentura. Por tener tranquilidad en momentos de mucha desolación”.

“Hay momentos de mucha angustia donde para afuera vos tenés que sonreír. Vos tenés que mostrar cara de póker, pero para adentro tu familia sabe que estás partido. Por eso le agradecí tanto a Susana y a mis hijos, porque ellos realmente saben lo que viví en esta campaña”, sumó Pedretti.

El mandatario destacó también el hecho de ser “cinco veces elegido intendente en una ciudad que te vio nacer, que te vio caminar, que te vio hacer tus primeras armas en las distintas instituciones, que te vio criar a tus hijos”.

Respecto al quinto mandato que se avecina, el intendente analizó: “Es un desafío muy importante. Este es un momento de mirar para adentro, de replantear la gestión. Roldán ya no es una ciudad chica: somos la tercera ciudad del departamento en cantidad de habitantes y vamos a ser la primera ciudad del departamento en cantidad de viviendas o de terrenos. Esto me obliga a tomar nuevos desafíos, me obliga a ponerme metas distintas”.