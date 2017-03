En primera persona: habla un roldanense que estuvo en el recital del Indio Solari Romario viajó hasta Olavarría con un grupo de amigos. Qué dijo de la organización, del mítico artista y de las muertes que tuvieron lugar en el evento.

El principal tema que por estos días ocupa las portadas noticiosas del país son las derivaciones del recital que el músico Indio Solari brindó ante una multitud en Olavarría, en el marco del cual fallecieron al menos dos personas. El Roldanense se puso en contacto con un joven local que asistió al espectáculo, para conocer sensaciones de primera mano sobre cómo se desarrolló la jornada.

Domiciliado en Tierra de Sueños 2, Romario viajó hasta la localidad bonaerense junto a un grupo de amigos, tanto de la ciudad como de otras localidades. Su experiencia dice que ya el momento del traslado –un recorrido de 600 kilómetros– se presentó como “un caos” y que esa sensación persistió durante todo el periplo.

El joven local apuntó dardos contra la organización: “De arranque ni me cortaron el ticket, porque pasaba cualquiera. Y en el predio estábamos más apretados que los chanchos que viajan en camiones jaula. Mucha gente la pasó muy mal”.

Con respecto a los incidentes y al fallecimiento de dos personas, Romario contó: “Si bien no lo veíamos, sabíamos que estaba pasando algo por la desesperación de los músicos y cómo gritaba el Indio”.

En tanto que sobre el ex líder de los Redonditos de Ricota, el joven local sostuvo que “ya no puede tocar más porque no hay lugar en el que lo pueda hacer”. Aunque al mismo tiempo aclaró: “Cuando terminó dije que no lo iba a ver más. Pero por el cariño que le tengo, si vuelve a dar un show, voy a terminar yendo”.