Encerar, pulir: la roldanense que con 14 años se coronó campeona nacional de karate Practica el deporte desde los seis y en 2014 ya había logrado quedarse con el tercer puesto en un torneo Panamericano.

Milagros López, joven roldanense de 14 años, se consagró campeona nacional de karate. Consiguió el gran logro el pasado fin de semana en un torneo de la Federación Argentina de Karate que tuvo lugar en la ciudad de Rosario tras competir contra otras dos chicas en la categoría de 12 a 14 años.

Desde los seis años que entrena karate, primero en la Casa de la Cultura, ahora en el galpón Municipal. Su entrenador, Raúl López, ostenta un doble orgullo: como profesor y como padre. “Mi papá me llevó a entrenar cuando era chica, también hacía patín y me iba bastante bien, pero después por una cuestión de tiempos opté por seguir solo con el karate”, explicó sobre cómo se acercó al deporte, por incentivo de su papá pero por decisión y esfuerzo personal.

Milagros entrena dos veces a la semana desde hace ocho años, pero cuando se prepara para un torneo importante redobla los esfuerzos: “Cuando sé que hay un torneo me preparo bien, tanto en la parte física como en combate”, cuenta la karateca que estuvo unos dos meses entrenando fuerte pensando en el nacional que disputaría.

Pero no es este el primer torneo en que la adolescente se destaca. Dos años atrás llegó a un Panamericano y se quedó con un tercer puesto compartido. Manteniendo su nivel, Mili ya piensa en la próxima competencia importante que será en julio. Por eso, luego de esta semana que disfruta su reciente cosecha, volverá a poner cuerpo y cabeza en su preparación.

La destacada atleta cursa segundo año en el colegio Paul Harris y reparte sus días entre escuela, amigos y prácticas de karate. Sus compañeros de entrenamiento son varios chicos de distintas edades que entrenan también junto a su papá Raúl.

El grupo entero celebró el logro de Mili el pasado fin de semana. “Mis compañeros que fueron conmigo a combatir me aconsejaban y me felicitaron mucho”, contó Milagros con modestia, pero reconoció que se sentía muy orgullosa. A sus 14 años, no es para menos.