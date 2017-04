Sembrando con Amor: una huerta especial que arrancó sus actividades Está gestionada por chicos con capacidades diferentes y el último sábado comenzó a funcionar en la zona norte del casco urbano.

La huerta Sembrando con amor se puso en funcionamiento el último sábado con unos 15 chicos. Se trata del proyecto pensado por la agrupación Loc@s de amor Roldán y el grupo terapéutico Somos Uno con el objetivo de que chicos con capacidades diferentes puedan unirse y trabajar en conjunto.

Participar de la iniciativa no tiene ningún costo y la participación es libre. Funciona en calle Misiones 943, todos los sábados de 10 a 12.

“Fue una sensación hermosa verlos acompañados de sus mamás, papás, hermanos, sobrinos. Cuando nos presentamos, al menos para mi, fue un momento mágico”, contó a El Roldanense Verónica, una de las organizadoras de la Huerta y quien cedió una parte de su patio para que el emprendimiento funcione allí.

“Cuando se inició el proyecto estaba destinado hacerse en otro lugar pero por cuestiones de organización y de tiempo surgieron algunas inquietudes, las cuales me habían entristecido. Lo charlé con mi familia y decidimos ceder un lugar de nuestro patio para que ellos vinieran a trabajar en este proyecto que los tenia tan entusiasmados”, sumó.

“Los padres de Autismo Rosario me hicieron un presente que me sorprendió y llenó de felicidad. Los chicos me abrazaban y me daban besos y fue ese el momento mágico porque eran abrazos y besos llenos del amor mas puro. Me hizo sentir que con esfuerzo y ganas todo se puede ,no importa las piedras que tengamos en el camino si nos proponemos algo podemos lograrlo”, dijo llena de esperanzas.

Según contó Verónica, la primera actividad que emprendieron los chicos fue armar el espantapajaro y cada uno sembró una semilla junto a su familia. El proyecto está pensado para encontrarse todos los sabados en Misiones 943.

“No puedo dejar de agradecer a Lizzy (Elizabeth Trevisson) que siempre nos apoya y se toma un tiempo y nos acompaña sin pensar si es feriado o fin de semana, a su equipo de trabajo y a los padres de Autismo Roldán y Loc@s de Amor Roldán que con un poquito cada una logramos sacarle muchas sonrisas a nuestros hijos”, cerró.