Orquesta de 170 chicos compartió su música en el patio del Paul Harris Fue como cierre de un proyecto desarrollado en el marco del programa provincial Entrelazarte. Sonaron melodías de Beethoven, Pappo y Queen.

Una orquesta compuesta por 170 chicos de la ciudad hizo sonar su música en el patio del Instituto Paul Harris (IPH), como cierre de un proyecto desarrollado en el marco del programa provincial Entrelazarte, la rama artística de Santa Fe Juega.

La banda estuvo conformada por alumnos de los primeros años del IPH y ñiños de séptimo grado de la Escuela Pedro Durst. Todos ellos fueron coordinados por los profesores Adrián Bressán e Ignacio Esnal.

La instancia de este lunes consistió en la “implementación y grabación” de las canciones trabajadas a lo largo de todo el año. Los temas elegidos fueron El Himno a la Alegría de Beethoven, Juntos a la par de Pappo y We will rock you de Queen.

En la ocasión estuvo presente Joaquina Armoa, referente de Entrelazarte. En diálogo con El Roldanense, explicó que la propuesta requería que “cada institución arme un proyecto nuevo o que ya este en marcha”.

“Lo más importante era ver el proceso y por eso hicimos un seguimiento. Fue un proceso muy lindo, muy integrador y los resultados fueron muy buenos”, agregó. Y contó que el 28 de septiembre habrá un encuentro departamental en San Lorenzo donde serán presentados 21 trabajos, entre ellos el de Roldán.

El material grabado en el patio del Paul Harris se compaginará con imágenes y videos tomados durante el desarrollo del proyecto. Eso se convertirá en un clip que estará disponible en Youtube y luego en la plataforma digital del Ministerio de Educación.