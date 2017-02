Partido homenaje para Diego Mateo: cuándo sería y qué jugadores estarían La filial leprosa en Roldán contó que el deportista local “al principio no quería” el reconocimiento, para el cual ya se maneja una fecha aproximada.

La filial leprosa en Roldán contó que el deportista local “al principio no quería” el reconocimiento, para el cual ya se maneja una fecha aproximada.

La posibilidad de que el ex futbolista roldanense Diego Mateo tenga un partido homenaje en la cancha de Newell´s sigue tomando fuerza y, por sobre todo, entusiasma a los hinchas que le profesan intenso cariño. Si bien apenas ha pasado un puñado de días desde que la filial leprosa de la ciudad presentó la idea en el club, ya van asomando detalles de cómo y cuándo sería el reconocimiento.

Según trascendió, la intención sería que el evento se desarrolle antes de que se reanude el torneo de Primera División, lo cual está previsto para el viernes 3 de marzo. Es que la crisis institucional en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) abrió, justamente, ese espacio en la agenda.

“Ya mandamos el pedido al club para hacer el partido. Con Pomelo ya hablamos y aunque al principio no quería, porque no le gusta ser el centro de la escena, finalmente pudimos convencerlo por el lado de lo solidario”, confirmaron desde la filial al portal de noticias Rosario Plus.

Según anticipó ese medio, la carta que la filial envió a Newell’s fue bien recibida y el proyecto podría contar con el OK de la dirigencia. Tal como se propuso desde un comienzo, la entrada sería un alimento no perecedero y todo lo recaudado sería donado a instituciones roldanenses.

Con respecto a quiénes serían los jugadores que podrían participar del homenaje, desde la filial no dieron nombres pero sí algunas pistas: “Seguro vamos a tener un montón de invitados y esperamos contar con el plantel actual”.