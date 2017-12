Una princesa roldanense codo a codo con una reina del escándalo mediático Al regreso de un viaje por Estados Unidos, ambas se cruzaron en el aeropuerto. No faltaron flashes ni anécdotas.

Al regreso de un viaje por Estados Unidos, ambas se cruzaron en el aeropuerto. No faltaron flashes ni anécdotas.

La roldanense Romina Reist tuvo un vuelo muy especial. En su viaje de regreso tras visitar distintas ciudades de Estados Unidos se cruzó con la mediática Vicky Xipolitakis y no dudó en pedirle una foto.

“No me la crucé en todo Nueva York por segundos. Cuando subí al avión la saludé y ella a mí. Hablamos un ratito sobre NY y después me senté en mi asiento. Ella me dijo que cuando quiera que vaya y nos sacábamos una foto”, contó la joven que supo representar a la ciudad en concursos de belleza de plano internacional.

“No la quise molestar en todo el vuelo porque estaba con su novio, y cuando bajamos en la Aduana nos sacamos la foto”, sumó Romina sobre la divertida anécdota y calificó a la famosa como “super copada” y “muy buena onda”. El encuentro quedó reflejado en una imagen compartida en las redes.