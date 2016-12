Quisieron organizar un recital, pero terminaron clausurados por falta de habilitación El Juez de Faltas municipal explicó en declaraciones radiales la situación que se produjo el pasado fin de semana en el complejo Los Palmares de TDS1.

El Juez de Faltas municipal, Roberto Bufarini, se refirió este miércoles al salón del complejo Los Palmares, ubicado en Tierra de Sueños 1, que quedó en el ojo de la tormenta luego de haberse suspendido un recital a beneficio el último fin de semana porque el local no cuenta con las correspondientes habilitaciones. El magistrado explicó la situación del establecimiento y los porqués de la negativa a realizar eventos en el lugar.

“La cuestión es que esta gente no tiene las habilitaciones correspondientes”, reveló Bufarini en diálogo con FM92. “El local no está habilitado y no pueden hacer un evento de tal magnitud sin la habilitación municipal. Practiqué la clausura preventiva del lugar”, agregó.

El juez de faltas contó: “Desde comercio me dicen que tienen solamente el nombre, falta un montón de documentación que se pide para las habilitaciones”. Además apuntó que “toda la documentación tiene que ser presentada en Comercio y ahí recibirán la habilitación. Cuando les den eso, podrán utilizarlo”.

Sin embargo, el Juez explicó que, aunque tengan habilitación, los recitales no podrán ser realizados allí: “las bandas en vivo están totalmente prohibidas en ese lugar, cualquier banda en vivo excede los decibeles que dice la ordenanza. Estando habilitado el comercio tampoco podrían actuar bandas”.

“Tengo entendido que fueron al Concejo y que van a volver a hablar conmigo, pero si ellos no hacen el trámite administrativo de habilitación, no pueden hacer absolutamente nada”, dijo por último Bufarini. “Lo tendrían que haber pensado antes de organizar los eventos”, cerró.