Roberto Amsler: “En octubre vamos a salir segundos, tenemos mucho por crecer” El primer candidato a concejal de Cambiemos dio el batacazo en las primarias de este domingo: con 1951 votos, su lista terminó tercera.

Con 1951 votos a su favor según el recuento oficial de votos informado por el Tribunal Electoral de Santa Fe, el candidato a concejal por Cambiemos Roberto Amsler fue la sorpresa de las PASO del último domingo.

Es que esos números lo colocaron como el tercer candidato más votado de la ciudad con el 16 por ciento del sufragio, superando incluso el caudal electoral conseguido por el macrismo local en las elecciones de 2015.

“El balance todavía no muy analítico es que la gente apoya a este cambio a nivel nacional y que valió mucho el esfuerzo nuestro en caminar el pueblo como lo estuvimos haciendo. Notamos un gran vuelco de la gente a nuestro espacio y a mi candidatura: eso se reflejó el domingo”, evaluó Amsler el diálogo con El Roldanense.

“Las encuestas no nos daban tan bien y en los últimos 15 días empecé a caminar mucho los barrios, a hablar con la gente con propuestas concretas. Habíamos hecho un trabajo importante, no con frases de proyectos sino con proyectos ya escritos, y todo eso la gente lo valoró mucho”, sumó el candidato de Cambiemos.

Amsler se entusiasma de cara a lo que pueda llegar a ocurrir en las generales del 22 de octubre. “Creemos que vamos a salir segundos a nivel Concejo porque tenemos mucho por crecer, no tuvimos mucho apoyo, hicimos una campaña muy austera. La gente en las PASO vota de determinada manera, pero para la general el proyecto que más los identifica es el nuestro”, dijo respecto al apoyo que estima recibirá de parte de quienes en las internas se volcaron a algún otro sector de la oposición.

“Valoramos mucho que somos la única fuerza que no somos funcionarios. Al no tener gran presupuesto, teníamos que hacernos conocer. A mí me pueden conocer de toda la vida pero la gente no sabía que yo era candidato”, finalizó.