Un roldanense que vive en España cuenta cómo se vive tras el atentado en Barcelona Federico Bertossi hace seis meses se fue a vivir a Valencia, y sólo por casualidad no estuvo en Catalunya el fatídico jueves pasado.

Federico Bertossi hace seis meses se fue a vivir a Valencia, y sólo por casualidad no estuvo en Catalunya el fatídico jueves pasado.

Sólo una casualidad de la vida hizo que el roldanense Federico Bertossi no estuviera en Barcelona este fatídico jueves en el que un grupo terrorista decidió atacar Las Ramblas en un atentado que se cobró al menos 14 vidas y dejó un centenar de heridos.

El joven local se fue hace seis meses a vivir a España en busca de un nuevo rumbo. Actualmente reside en Valencia pero el jueves tenía todo preparado para ir a visitar a un amigo a Barcelona. “Iba a ir el fin de semana pasado y no fui porque justo tenía un cumpleaños en Valencia, entonces lo postergué para este fin de semana, pero sacando cuentas preferí dejarlo para el mes que viene porque prefería ahorrar y guardar el dinero. Entonces al mediodía le avisé a mi amigo que no iba a viajar, que lo dejábamos para septiembre después de que yo cobrara. Y no va que a las cuatro o cinco horas sucede esto”, relató a El Roldanense.

“Por querer ahorrar dinero me salvé de no estar ahí. Justo mi amigo estaba en la zona y por suerte pudo salir corriendo y se fue para su casa enseguida. A otros amigos los obligaron a permanecer encerrados en sus trabajos”, agregó Federico.

El joven local puntualizó que en España ahora las cosas están más calmas pero tras otro atentado en Finlandia con varias personas apuñaladas “todo Europa está en riesgo, toda la gente muy preocupada y bastante sensible la situación”.

“Con respecto a la seguridad, España está en Nivel 4 de alerta de atentado en una escala de 5, desde el 2015 cuando sucedió el atentado en Francia. Se informó que hoy (por el viernes) estuvieron reunidos para ver si aumentaban el nivel a 5, pero eso querría decir que deberían salir los militares a las calles, y no sería del todo beneficioso”, comentó Federico.

“En Barcelona hicieron un homenaje todo el día viernes a las víctimas e hicieron un minuto de silencio a las 12 del mediodía en todo el país. El Isis y el Estado Islámico largaron un comunicado diciendo que no tienen problemas en matar gente, que lo van a seguir haciendo, en cualquier lado. Los lugares emblemáticos no van a ser los elegidos sino cualquiera donde haya gente y la modalidad va a ser la de las furgonetas porque alquilar un coche es barato y accesible, y lo más efectivo para ellos”, relató el joven.