Empezó a fabricar juguetes de madera a pedido de su hijo y hoy tiene su propio taller

Un ciudadano de la localidad vecina de Funes comenzó a realizar juguetes de madera a pedido del hijo y se convirtió en un emprendimiento que ya lleva tres años. Hasta que la pendemia se lo permitió, era uno de los expositores fijos de las ferias que se realizaban todos los meses en el Paseo del Caminante, pero luego debió redoblar esfuerzos y ahora realiza juguetes a pedido desde su casa.

Jorge Gauna es el emprendedor que está detrás del proyecto y en diálogo con El Roldanense comentó: «Hace aproximadamente 3 años mi hijo Francisco, que por ese entonces tenía 8 años, me pidió que la fabrique un robot de madera. No sabía qué hacer y ahí se me ocurrió empezar a reciclar las madera que desechan en las obras de construcción’’.

‘‘No soy carpintero, sólo tuve la formación en la escuela primaria pública con carpintería, mimbrería y herrería pero le dije a mi hijo que algo íbamos a inventar juntos. Al momento de encontrar esos palets, tarimas y otros restos de obras las llevé a mi casa y les saqué todos los clavos. Una vez que las maderas estaban limpias las lijé y con ellas elaboré el robot para mi hijo’’, recordó Jorge sobre los inicios.

‘‘Cuando terminé de hacer el robot, lo pintamos y tomé unas fotos que publicamos en Facebook. Las fotos las vio una amiga virtual y me encargó si podía hacer 30 iguales como para souvenirs del cumple de su hijo y le dije que si, que no había problema y fue así que junto a mi familia nos pusimos a cortar maderas y pintar los robotitos’’, explicó el emprendedor y agregó: ‘‘Esa venta incentivó a poder hacer más modelos de juguetes y ofrecer algo de lo cual no había nadie en la zona que ofreciera. Nació de esta manera, la idea de un microemprendimiento, fue el comienzo de nuestro pequeño taller, que denominamos el Taller de Tati’’.

Hot el taller cuenta con más de 100 modelos de juguetes exclusivos y originales realizados 100% con maderas recuperadas, ‘‘pero lo más importante es haber ganado miles de sonrisas de niños pequeños que llevamos guardados en nuestros corazones’’, asegura Jorge.

‘‘La pandemia nos dejó sin poder seguir vendiéndolo en las diferentes ferias, pero el taller de Tati continúa desde mi casa, haciendo ventas por whatssap al 3413380774 y con la misma pasión que cuando comenzamos hace 3 años’’, finalizó.