Se recibió de Licenciada en Nutrición en pandemia y abrió su propio consultorio

La nutrición con el paso de los años se volvió prioridad en la vida de cada persona para poder tener un rendimiento acorde a las exigencias del día a día. En el centro de Roldán se encuentra el consultorio de Lionela Vidal, ella es Licenciada en Nutrición (Mat. 2001/2) y a base de una educación nutricional busca llegar a los roldanenses para generar conciencia a la hora de alimentarse.

Lionela en diálogo con El Roldanense comentó: ‘‘Desde chica siempre me interesó conocer el mundo de la nutrición, cuando terminé el secundario estudie Técnico Superior en Agroindustria de la Alimentación. Finalizada esa carrera me di cuenta que no quería trabajar de eso y ahí me metí de lleno a estudiar la Licenciatura en Nutrición’’.

‘‘En plena pandemia a mitad del 2020 me recibí y de a poco comencé atender a mis pacientes en mi consultorio. Las personas que se acercan tiene que saber que en la primera cita busco conocer sus objetivos como así también sus hábitos alimentarios’’, señaló Lionela y agregó: ‘‘Cada caso es diferente, algunos vienen para perder peso, otros por derivación médica y en base a eso a cada persona les doy un plan alimentario a partir de la segunda visita’’.

La nutricionista, señaló: ‘‘En la mayoría de los casos lo que se observa es una mala alimentación, producto de una excesiva ingesta de alimentos ultraprocesados combinado con el sendentarismo. En este último tiempo, durante la pandemia, se observó un elevado incremento en el numero de casos de obesidad , a raíz de la falta de movilidad que vivimos durante muchos tiempo, como consecuencia del confinamiento’’, explicó la profesional y agregó: ‘‘A cada persona busco enseñarle a distinguir cuales son los alimentos saludables y cuales no’’.

‘‘Para aquellos que quieran diagrama una mejor nutrición pueden solicitar un turno a través del whatssap 3413192106 o pueden acercarse al consultorio nutricional, que se encuentra en Rivadavia 441 y atiendo de lunes, miércoles y viernes de 9 a 13 y martes y jueves de 15 a 19’’.

Visitala en Instagram: @lio.nutricion