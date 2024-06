A beneficio de Caren: organizan una rifa para recaudar fondos

Bajo el lema ‘‘Te seguimos cuidando desde Argentina’’, organizaron una rifa a total beneficio de Caren Hinz la vecina roldanense que se encuentra en España realizando un tratamiento contra el cáncer de mama.A continuación como adquirir el número y el costo.

‘‘Hace poco me mude a Roldán y la primera persona con la cual me contacte acá fue con Caren, y ella me recibió de lamedor manera, es por eso que la mejor manera que tengo de ayudarla es haciendo esta rifa’’, comentó Analia Rivero en dialogo con El Roldanense.

‘‘Arranque vendiendo Essen hace tres meses y ahí se me ocurrió que la mejor manera de ayudarla a juntar dinero, era hacer esta rifa. En esta oportunidad estoy haciendo una rifa en donde se rifa un jarro Quick essen, y el número por persona sale $1.500’’sostuvo y al mismo tiempo agregó:‘‘ Tenemos 200 números a disposición y aún no tenemos fecha de sorteo, dado que la idea es juntar el mayor dinero posible, si se venden los 200 números disponibles, agregaremos más para otra serie. La idea de hacerlo accesible es para que todos puedan adquirir y ayudar a Caren’’.

‘‘Cuando tengamos todos los números vendidos haremos el sorteo y se dará a conocer por las redes sociales.Caren está al tanto de esta ayuda y desde Valencia (lugar que ella se encuentra ahora) nos agradeció por tanto cariño y ayuda’’, cerró.

Los interesados pueden comunicarse al celular:3416014164 y la forma de pagar el número es mediante transferencia bancaria al alias: anyriv.essen