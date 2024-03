A diez días del inicio de clases, piden refuerzos en el interurbano para el horario escolar

El comienzo lectivo 2024 no solo viene rodeado de dificultades de los gremios para llegar a un acuerdo con el gobierno provincial para el comienzo de las clases, sino que además en Roldán los alumnos, docentes y hasta trabajadores de otros rubros tienen dificultades para trasladarse en el transporte público. Usuarios del transporte público solicitan que la empresa 33/9 coloque colectivos de refuerzos para el trayecto Roldán – San Jerónimo Sud.

El pasado 27 de febrero una madre de los alumnos que asisten al Colegio Imanuel Kant de San Jerónimo, mostró en sus redes sociales como los niños luchaban por un lugar en el colectivo y además que la frecuencia entre los servicios de la empresa llegaba a tardar hasta casi una hora.

Hoy, a diez días del comienzo de las clases, los usuarios siguen reclamando por refuerzos en el interurbano para el horario escolar.‘‘En la mañana de este miércoles no pasaron los coches que estaban estipulados, por lo tanto muchos chicos se tuvieron que volver a sus casas, porque el otro coche que pasa por la zona es recién a las 8:45 ’’, señaló Lorena, en dialogo con El Roldanense.

‘‘Las líneas de refuerzo que van desde San Jerónimo a Funes, y pasan por Roldán, no están, y esta problemática no es solo para los chicos de los colegios, sino que además muchas personas que trabajan en otros rubros tampoco pueden subirse dado que los coches se encuentran llenos y los choferes no paran’’, cerró.