“A Roldán lo separa sólo una calle del departamento Rosario, nos dejaron al acecho”

El decreto N° 648 del gobernador Omar Perotti suspendió por 14 días la autorización para realizar reuniones familiares y afectivas en todas las ciudades y localidades del Departamento Rosario. Esto deja afuera a Roldán y la situación generó mucha preocupación de parte de autoridades locales: “Nos dejaron al acecho”, indicó el intente José Pedretti al considerar que a la ciudad sólo la separa una calle de dicho departamento.

“Es un tema delicado porque al ser departamento San Lorenzo no lo tenemos. De todas maneras vamos a tener controles itinerantes donde se van a pedir documentos para ver de dónde viene la gente. Pero no es una situación fácil de resolver”, señaló el mandatario en diálogo con El Roldanense.

“Estoy totalmente en desacuerdo con cómo se manejó el tema porque nos dejaron al acecho. A Roldán la separa una calle del departamento Rosario y nos dejan afuera sabiendo que hay un montón de gente que va a venir y no se lo podemos prohibir”, sumó.

“Nosotros hemos puesto todo para que esto salga adelante y que tenga la importancia que corresponde, y ahora sale este decreto que la verdad no lo entiendo y me parece que se nos va a escapar la tortuga teniendo el patio todo cerrado. Me preocupa realmente porque el contacto diario que tiene Roldán con Rosario no baja de 6000 personas por día”, completó Pedretti e hizo hincapié en todas las medidas que se tomaron hasta el momento pensando en cuidar y preservar la salud de los roldanenses.

Para pasar en limpio: el decreto provincial prohíbe la realización de reuniones familiares y afectivas en todas las localidades del departamento Rosario, al tiempo que limita a los habitantes de esas localidades para trasladarse hacia otras. Sin embargo, en el resto de los departamentos hay vía libre para los encuentros y tampoco está restringido el ingreso de personas.