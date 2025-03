A solo media hora de Roldán: cómo es la cárcel de Alto Perfil que marcará un hito en la historia carcelaria argentina

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe licitó esta semana la primera Cárcel de Alto Perfil en Piñero, donde terminarán alojados los narcos y sicarios más peligrosos de la provincia.

El Centro de Reclusión para Internos de Alto Perfil (Ceriap) -para cuya construcción se presentaron 18 ofertas- se encuentra ubicado en la Ruta Nacional AO 12 y y la Ruta Nacional 14. Detrás del predio existente de la unidad actual (UP11), el Gobierno Provincial expropió 80 hectáreas para desarrollar tres penales: uno para reclusos de alto perfil, cuya primera etapa se licitó este martes, y dos para reclusos de bajo perfil, próximos a licitarse.

La nueva Cárcel de Alto Perfil tendrá características edilicias particulares y estará compuesto por 4 minipenales y un edificio de “gobierno general” por donde se realizará el ingreso. Tendrá un doble muro perimetral de 1.800 metros de largo por 10 metros de alto, con circulación vehicular por debajo y circulación peatonal por arriba. Además, cada 70 metros tendrá un torreón de vigilancia. En el fondo del penal habrá una torre de 36 metros de alto para tener una vista de 360 grados.

En ese sentido, el gobernador de la Provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, manifestó que “esta obra es para ponerle límites a aquellos violentos que durante muchos años creyeron que desde la cárcel podían cometer distintos delitos. Este diseño de infraestructura carcelaria nos permite mostrar que hay una política pública de seguridad muy clara en la Provincia”.

Contacto cero

Cada uno de los 4 minipenales tiene 6 pabellones de 2 pisos, con 2 alas. En cada ala habrá 12 celdas individuales de hormigón premoldeado que se construirán en dos plantas. En total habrá 288 celdas por minipenal y 1.152 plazas en todo el complejo. Cada minipenal tendrá su patio de uso individual restringido. “La propia construcción hará que los 12 reclusos tengan contacto sólo entre ellos, no habrá contacto con el resto de los reclusos”, explicó el secretario de la Unidad Ejecutora de Infraestructura en materia de Seguridad Pública y Penitenciaria, Diego Leone.

También contará con boxes individuales para comunicarse por medio de un blindex y no tener contacto físico, sistema de salud a través de atención intramuros para minimizar el traslado, una sala de conferencias y un helipuerto.

En cuanto a tecnología, estará equipada con armamento especializado para impedimento de fugas con asistencia exterior, sistema de cámaras de vigilancia, sistemas tecnológicos de apoyo para investigaciones y sistema de inhibición de señal. Para el ingreso se utilizarán tres tipos diferentes de escáneres.

Obra inédita para la historia carcelaria de Argentina

La Cárcel de Alto Perfil en Piñero tendrá una inversión de $ 109.828.291.188,24. “Esta obra conlleva 46.000 metros de hormigón premoldeado, que es lo que nos da velocidad de construcción. Nuestro plan de trabajo implica que en septiembre del año 2026 tengamos terminada la obra lista para que sea usada, con todo el mobiliario y la tecnología”, detalló Leone.

Por su parte, la secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri, manifestó que “esta obra es una obra inédita para la historia carcelaria de Argentina. El término presos de alto perfil lo acuñamos en la provincia en el año 2015, cuando nadie hablaba de presos especiales, que pretendían seguir aterrorizando la sociedad aún condenados. Hoy la experiencia nos dice que las fugas vienen organizadas desde afuera. Por eso esta unidad penitenciaria está especialmente diseñada para controlar lo que pasa adentro para poder controlar lo que pasa afuera”.

Infraestructura penitenciaria

En materia de infraestructura penitenciaria, Provincia está por terminar la ampliación de la Unidad Penitenciaria (UP) N°5 Subunidad N°4 de Rosario, está en obra la UP N°9 Recreo y se van a comenzar a construir los tres penales de Piñero (uno de alto perfil y dos de bajo perfil). Además se van a realizar dos ampliaciones más en Rosario: la UP N°12 y la UP N° 14.

“Durante nuestra gestión vamos a estar ejecutando 6.512 plazas para alojamiento de reclusos, lo que implica 170.000 metros cuadrados y $ 414.000 millones de inversión. Un dato a destacar: desde el año 1984 al año 2023 se realizaron 4.079 plazas y desde el año 2024, que arrancamos la gestión, hasta terminarla, en el año 2027, vamos a estar con 6.512 plazas más. Esto es posible gracias a una decisión política del gobernador”, concluyó el secretario de la Unidad Ejecutora de Infraestructura en materia de Seguridad Pública y Penitenciaria.