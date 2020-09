A tono con el momento, este año los Cocineritos le pondrán pimienta a las redes

La pandemia no le puso freno a un evento muy esperado en Roldán. Se trata del 3º Encuentro de Mini Chefs, que se prepara para celebrar su tercera edición en un formato 100% virtual. El mismo es organizado por el taller de cocina que dirige el chef local Ricardo Fernández y a pesar del contexto difícil que toca vivir, la cultura y la gastronomía volverán a unirse en esta jornada tan especial.

“Pese a que este año no se puede hacer presencial como en las ediciones anteriores, no queríamos dejar de realizarlo. Por eso, estamos en proceso de organización y la idea es que se haga en noviembre, aunque aún no hay fecha definida”, señaló Fernández, quien desde hace ya diez años tiene su programa Condimento Tu Cocina, en Canal 4.

El cocinero contó que la idea para esta ocasión es que haya clases en vivo con el foco en las recetas familiares que van desde las pastas, hasta el arrollado de carne y las empanadas. También habrá shows en vivo y la idea es que estos se intercalen con las clases para sumar entretenimiento a la jornada.

“Ya hablé con la cocinera del canal de Utilísima, Mirta Carabajal y me confirmó que dará una clase en vivo. También van a estar los protagonistas del encuentro que son Los Cocineritos de Ricardone. Van a ser alrededor de cuatro chicos que se trasladarán a la Casa de la Cultura de esa localidad, todos manteniendo el debido distanciamiento”, destacó Ricardo y agregó que los espectáculos todavía no están definidos.

La idea del evento es que dure entre dos y tres horas y el Canal 4 será el encargado de realizar su trasmisión. Ricardo también indicó que pronto dará a conocer su fecha exacta para que los roldanenses se lo vayan agendando.

El 1er encuentro de Mini Chefs tuvo lugar el 18 de noviembre del 2018 en la Sociedad Sportiva Recreativa y participaron Los Cocineritos de Ricardone y Los Chefcitos de Aldao. La segunda edición se realizó el primero de diciembre del año pasado, en la Casa de la Cultura de Roldán y contó con más de 200 asistentes.