A tres años de la muerte de Miguel Lifschitz, se realizó un emotivo homenaje

tres años del fallecimiento de Miguel Lifschitz, el Partido Socialista realizó este jueves un emotivo homenaje en las ciudades de Santa Fe y Rosario junto a sus amigos, familiares, compañeros de militancia y miembros del arco político que se congregaron para recordar al ex gobernador.

En la ciudad capital, se realizó por la mañana en la Casa de la Cultura (ex Casa de los Gobernadores) donde estuvieron presentes el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García, ministros del gobierno provincial, el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, legisladores provinciales y dirigentes provinciales y comunales, entre otros.

El escenario fue escogido por haber sido uno de los lugares de su preferencia y por haber promovido su remodelación y readecuación durante su gestión en el gobierno provincial.

Durante la conmemoración y tras descubrir una placa en su honor, Clara García, esposa de Lifschitz, afirmó que “fue un hombre muy esforzado, y todo lo que logró era fruto de horas de vida, planificación y de relegar cosas privadas porque era un militante de la política, de lo social, y además un tremendo gestor”. “Miguel no debió morir -siguió-, así que llevo en este duelo ese orgullo compartido de haber sido testigo y de ser responsables de que aquella vida siga viva para siempre”, concluyó García.

A su turno, el gobernador Pullaro señaló que “Miguel no solo era un líder indiscutido al que todos reconocíamos, sino que era un hombre bueno, porque no se puede ser un buen político, un buen gestor, un buen líder si uno no es bueno y Miguel cumplía con todas esas cualidades”.

A su turno, la vicegobernadora Gisela Scaglia destacó: “Estoy muy orgullosa de que Miguel Lifschitz haya sido nuestro gobernador, y que hoy Unidos exista también tiene que ver con que, de alguna manera, fue quien empezó a impulsarlo”

Posteriormente, pasado el mediodía, se llevó adelante un acto homenaje en el Museo de la Memoria en la ciudad de Rosario, donde estuvieron presentes autoridades provinciales, municipales, legisladores nacionales y provinciales, junto a los hijos de Yasmín y Federico.

En este caso, el lugar fue escogido por haber sido uno de los símbolos de su lucha junto a los organismos de derechos humanos, que fue recuperado, remodelado e inaugurado durante su gestión como intendente de la ciudad. Allí también se descubrió una placa en honor al fallecido dirigente socialista.

En este emblemático lugar, nuevamente García tomó la palabra y destacó: “Rosario y Miguel es una dupla entrañable. En su vida tuvo muchos cargos, pero caminar por la calle en esta ciudad era que le gritaran ‘chau intendente’ en cualquier esquina. Eso era Miguel y su incondicional amor por Rosario, la ciudad donde nació, creció y abrazó con los valores socialistas”, y agregó: “Miguel fue esfuerzo, estudio, sacrificio y mucha escucha. Sabía que lo colectivo era más importante que algún deseo individual, por eso siempre siguió adelante”.

“Estar en el Museo de la Memoria, que Miguel hizo tanto junto a los organismos de derechos humanos para construir, un lugar que se apropió la ciudad y que él nos enseñó que debía ser un proyecto colectivo, de la ciudad, sin ser apropiado por nadie, nos llena de orgullo”, señaló la presidenta del Partido Socialista, quien fue dos veces intendenta de Rosario y actual diputada nacional, Mónica Fein.

“Que mejor que recordar a Miguel en sus obras, en su legado y en su compromiso con valores tan importantes como los derechos humanos, como la cultura en Santa Fe, y tantos temas que nos dejó como agenda de futuro”, subrayó.

Por su parte, el diputado provincial y secretario general del Partido Socialista en Santa Fe, Joaquín Blanco, aseguró que “Miguel dejó un legado que está vivo, por eso, desde el PS junto con un montón de ciudadanos de distintas ideologías, de variados sectores de la sociedad, tanto empresariales como sindicales, se acercaron hoy a reconocerlo”.

“Miguel fue un hombre que no solamente trascendió a su partido, sino a su tiempo. El Museo de la Memoria tiene un profundo sentido sobre lo que fue Miguel, porque no era un hombre que construía obras estrafalarias ni faraónicas, todo lo que él hacía tenía un profundo sentido humano, social, por la seguridad, por la integración, y ese legado es parte de la cultura, es parte de esta ciudad y de esta provincia”, remarcó Blanco.

Por último, el legislador provincial resaltó que “ahora nos toca a nosotros honrarlo y seguirlo, porque todos los días recordamos su impronta y con mucha alegría, como siempre nos decía ‘vamos para adelante’”.

En el acto en Rosario, la ministra de Desarrollo Social de Santa Fe, Victoria Tejeda, habló en nombre del goboerno provincial. En la ciudad capital estuvieron presentes, además, los presidentes partidos que integran Unidos para Cambiar Santa Fe como los titulares de la Unión Cívica Radical de Santa Fe, Felipe Michlig; y del PRO, Cristian Cunha; y también el senador Ciro Ceisas en representación de Creo, el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, entre otros dirigentes.