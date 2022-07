A un mes de la aplicación de Zolgensma: ¿cuál es el estado de salud de Nina Trueno?

Pasó un poco más de un mes desde que los padres de Nina Trueno, mediante un video subido a redes sociales daban la noticia de que el medicamento conocido como el más caro del mundo, había siso aplicado a la beba roldanense, tras una larga lucha. ¿Cómo está la beba?; ¿tuvo algún efecto adverso la medicación?, ¿sigue el juicio con la obra social y el Estado?, Javier, el papá de la nena, en dialogo con El Roldanense brindó detalles del estado de salud de Nina.

‘‘Nina luego de la aplicación del Zolgensma, pasó por un período de complicaciones, dado que el medicamento tiene algunas contraindicaciones y la tuvimos que internar por un pequeño tiempo y no fue atendida de la manera adecuada, pero por suerte lo superó y esta muy bien’’, indico Javier,

‘‘Nina por suerte y gracias al Zolgensma, hoy puede estar sentada sola, se la puede ver muy animada y jugando sola, son pequeños grandes logros que a nosotros nos ponen muy contentos, porque es una manera de que todo el esfuerzo que hicimos se vea reflejado en su estado de salud’’, recalcó.

‘‘En la parte legal, seguimos todavía dando lucha, porque el juicio sigue, dado que se sigue disputando si correspondía o no el medicamento, los que pagaron lo hicieron por que había un riesgo de muerte de la nena, pero no lo querían hacer, esperemos que a corto plazo esa parte legal se pueda acomodar, pero a la vez estamos tranquilos de que el medicamento se haya otorgado, entregado y colocado y eso hace que no tengamos un peso tan grande en nuestras espaldas’’, expresó el papá de la beba roldanense.

‘‘Estamos muy agradecidos a todas las personas que nos ayudaron y brindaron un ratito de su tiempo para que lo de Nina se pueda lograr’’, reflexionó y agregó: ‘‘Esta situación genera un precedente jurídico, en el cual desde las obras sociales y el Estado, ante un caso similar, van a tener que responder en tiempo y en forma y no dilatar las cuestiones de salud’’ .