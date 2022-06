Abo Hamed: “El Concejo trabaja de una manera muy proactiva pero sin respuestas del Ejecutivo”

La edil Susana Abo Hamed, presidenta del Concejo e integrante del bloque justicialista, hizo un balance de estos primeros meses de trabajo del cuerpo con la nueva composición (se renovaron tres bancas en diciembre). “Venimos realizando un trabajo con mucha dedicación, muchas buenas intenciones y muy proactivo. Lamentablemente no encontramos la misma respuesta de parte del Ejecutivo pero no hemos caducado en nuestro intento y seguimos insistiendo tratando de trabajar mancomunadamente”, disparó.

“Se han elaborado un montón de proyectos y entre ellos hay muchos pedidos de informe que no fueron respondidos, por lo que realmente estamos muy preocupados por la situación del municipio, por la falta de transparencia de la gestión y por las irregularidades graves que está cometiendo la gestión Escalante”, agregó y puntualizó que del total de las minutas y pedidos de informes que se presentan “hay un 90% que nunca fueron respondidos”.

“En vez de trabajar en conjunto como le pongo de manifiesto cada vez que tengo la oportunidad de verlo, lo único que me encuentro es con que sigue mintiendo como por ejemplo lo hizo estos últimos días con lo del subsidio a los Bomberos, que me parece una aberración y una falacia total, un nivel de mentira absurdo. No es verdad lo que dice, no existe ninguna deuda de la anterior gestión y lo único que denota con eso es su falta total de conocimiento de los tiempos legales y contables de una gestión”, apuntó.

En lo que respecta puntualmente a la labor del Concejo, Abo Hamed destacó que tiene un nivel de trabajo excelente. “Tenemos una dinámica muy buena ya sea con los bloques minoritarios como nosotros, encontramos una voluntad de trabajo muy buena y un consenso muy productivo porque siempre buscamos encontrar los puntos de unión para poder desde allí construir. Realmente lo hemos conseguido, se han sacado ordenanzas muy buenas. Durante este año tenemos previsto sacar varias ordenanzas que hacia mucho tiempo estaban en carpeta con el tema de la pandemia quedaron cajoneadas”, adelantó.

Entre esas ordenanzas, enumeró un dictamen de comisión que está para ser votado este martes sobre una nueva ordenanza de geriátricos que había sido presentado por la gestión anterior “y que nosotros tratamos y enriquecimos y con el aporte de funcionarios de la nueva gestión a quienes convocamos para que aporten. Es una ordenanza que viene muy dialogada y creemos que es una normativa superadora”, reconoció.

“También dentro de los temas pendientes y hay un compromiso de parte de los seis concejales de sacar en lo que queda del año la nueva ordenanza de remises, la de camiones atmosféricos, y la de jardines de infantes y talleres de primera infancia. Son todos temas muy importantes y está el compromiso mancomunado de poder llevarlo adelante entre todos”, aseveró.

“Lamentablemente no hemos tenido respuestas de parte del Ejecutivo. Hemos presentado una gran cantidad de proyectos y muchos de ellos al ser presentados desde el Concejo, a los pocos días el Ejecutivo va tratando de resolverlo, o sea que nuestra función y nuestras propuestas están siendo escuchadas, aunque hay algunas cosas más de fondo que no son solucionadas y sobre todo hay una gran ausencia de información y transparencia de la gestión”, disparó.

En ese sentido, puntualizó: “Cuando Escalante era concejal y cuestionaba hasta la última coma y hasta la última demora de algunos días en la presentación de un balance, ahora parece que le agarró una especie de amnesia porque desde que asumió no presentó en casi seis meses un solo balance ni una rendición de cheques de pago diferido, no ha trasparentado en lo más mínimo en qué gastó los fondos ni ha hecho ningún tipo de presentación contable. Ha desmantelado el área de Hacienda como una de las primeras medidas y ahora pide al Concejo que le aprobemos el nombramiento de un subcontador general, y ya lo hicimos. Consideramos que esa es una gran falencia y en la medida que no envíen las informaciones como corresponde nos reservamos las actuaciones legales correspondientes, porque consideramos que es de una gravedad institucional muy compleja”.