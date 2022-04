Abren moratoria para poner en regla construcciones no declaradas

El Servicio de Catastro e Información Territorial de la Provincia de Santa Fe (SCIT) abrió una moratoria destinada a aquellos contribuyentes que hayan realizado construcciones y aún no las hayan declarado ante este organismo.

La moratoria -que entró en vigencia este viernes 1 de abril y estará abierta hasta el próximo 30 de septiembre- alcanza a los propietarios que tengan construcciones no declaradas, estableciéndose beneficios para quienes se presenten espontáneamente a realizar la declaratoria.

Para incorporarse al régimen de la moratoria, el contribuyente deberá presentarse personalmente en las oficinas de SCIT (Saavedra 2260 de la ciudad de Santa Fe; Tucumán 1853 en Rosario; Habegger 650 en Reconquista; San Martín 45 en Venado Tuerto), o bien en el municipio o comuna donde se encuentre radicado el inmueble.

La declaración de construcciones no registradas, en el marco de la Moratoria Ley 14.069, no tendrá efectos tributarios para periodos fiscales anteriores al 2020, y por el contrario, la no presentación espontanea en el marco de la presente moratoria, implica que el SCIT continúe con el programa de detección de construcciones, incorporando las mismas de oficio con las incidencias tributarias y penalidades vigentes.

Para mayor información ingresar acá