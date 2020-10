Acusan a desarrollador de barrio privado de lotear y vender un espacio público

Un grupo de más de 150 propietarios de Puerto Roldán denunció que el administrador del barrio subdividió en siete un lote de 7600 metros cuadrados que desde el comienzo del desarrollo fue considerado como espacio verde (y se pagaron impuestos como tal) y lo empezó a vender. La ficha saltó el pasado jueves cuando comenzaron a ver que se estaban haciendo zanjas para llevar infraestructura de servicios al lugar, el cual al ser una plaza nunca tuvo ni gas ni energía ni agua.

Fueron los propios vecinos los que se acercaron a tapar esas zanjas y enseguida le pidieron al intendente del barrio que frenar las obras, cosa que finalmente sucedió. Sin embargo, no se piensan quedar sólo con eso sino que ya armaron una carta documento, abogados de por medio, para que ese proyecto no se lleve a cabo ya que entre otras cosas, según advierten, ese lote no tiene acciones en Aprosa SA, la sociedad que desde el año 2004 administra el barrio.

“Ese lote no tiene acciones en la sociedad anónima, por ende no es un terreno privado sino público. Además, si bien nunca se pasó a Aprosa, todos los vecinos y accionistas pagamos impuestos por ese espacio, los cuales vienen devengados en las expensas”, comentó uno de los vecinos en diálogo con El Roldanense.

“Por estatuto constitutivo de la SA se establece que si un propietario de un lote quiere subdividirlo tiene que pedir asamblea y que sea aprobada por el resto de la sociedad, porque a cada lote que se subdivide tenemos que aumentar el capital societario y eso se hace por asamblea. Pero desde 2014 no tenemos asambleas”, agregó.

En el estatuto también se establece que cualquier modificación para mejorar el barrio tiene que pasar por asamblea, y eso tampoco lo cumple. Queremos que si hay gente que compró de buena fe esos lotes entienda que va a tener un problema”, sumó.

Asimismo, informó que hasta sus manos llegó un plano con visado previo que el administrador consiguió de parte del municipio en el cual un agrimensor realizó la subdivisión y que data del 17 de septiembre pasado. “Tanto la Municipalidad como los posibles compradores de buena fe tienen que entender que es una estafa que le hacen al resto de los vecinos porque no está aprobado por asamblea”, señaló.

En la mencionada carta documento que presentarán, pasan en limpio: “En nuestro carácter de socio de A.P.RO.S.A., nos dirigimos a usted a fin de intimarlo abstenerse de autorizar o permitir de hecho la subdivisión de lotes sin la aprobación expresa de los accionistas por medio de asamblea societaria. Asimismo, lo intimamos a abstenerse de autorizar o permitir de hecho la toma de posesión y construcción de lotes subdivididos irregularmente. Esta subdivisión de lote es totalmente irregular y contraria la ley fundamental del barrio (estatuto) que obliga a todos los vecinos copropietarios y a usted como administrador de la S.A”.