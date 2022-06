Advierten sobre una maniobra de venta falsa de terrenos en Funes y Roldán

Un hombre denunció esta semana que en tres terrenos de su propiedad en calle Mar del Plata y Copacabana, a altura de Garita 18 de Funes, fueron instalados carteles con teléfonos de contacto que él desconocía. Los lotes están deshabitados pero alambrados y uno de ellos con una construcción de quincho a terminar y pileta. A raíz de esta denuncia se comprobó que la modalidad se repite en otros lotes de la zona, algunos de ellos en Roldán, con distintos carteles con el mismo teléfono de contacto.

Según relata el portal InfoFunes, el hecho fue denunciado esta semana en la Comisaría 23 de esa localidad vecina, luego de que un hombre visitara –como hace con frecuencia- terrenos que le pertenecen desde el año 1999.

“Tengo una pileta hecha, alambrado, pasé a verlos como hago siempre y vi el cartel colgado con un teléfono. Justo pasó un móvil del Comando y decidimos llamar, me atendió una mujer de nombre Daiana, me dijo que es de Villa Gobernador Gálvez y me dijo también que ella no tenía nada que ver con un cartel. Le avisé que la iban a llamar a declarar que estaba yendo a hacer la denuncia y me dijo que ningún problema. Sin embargo, diez minutos después el teléfono estaba apagado y no se volvió a prender”, denunció el propietario, según consta en el acta policial.

“Hablando con más gente me comentaron que a otra persona dueña de un terreno en la zona le había pasado lo mismo, que incluso hasta se lo alambraron. Cuando me pasan la foto del cartel que le habían puesto a él era el mismo teléfono: Dicen Propiedad Privada y un número de celular”, remarca y agrega: “También por AO12 en Roldán procedieron similar pero ese cartel decía directamente Vendo con Escritura en mano”.

Las denuncias quedaron asentadas en la comisaría de Funes y piden a los titulares de lotes de la zona que verifiquen el estado de sus propiedades para evitar este tipo de estafas.