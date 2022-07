Hubo acuerdo y los agresores de Tiziano Gravier quedarán en libertad bajo reglas de conducta

Tiziano Gravier y sus agresores llegaron a un acuerdo a través de sus abogados e irán a un juicio abreviado el próximo miércoles a las 15. Los jóvenes que golpearon al hijo de Valeria Mazza a la salida de un boliche en Rosario deberán cumplir la pena de 3 años de prisión condicional. Esto quiere decir que ambos quedarán en libertad bajo reglas de conducta.

Según información que difundió este lunes el programa Telenoche Rosario (El Tres) los agresores de 26 y 27 años –que se encuentran cumpliendo prisión preventiva por el plazo de 90 días bajo los cargos de «lesiones dolosas graves»–, no podrán ir a boliches, no deberán consumir alcohol y no tendrán permiso de acercarse a la víctima ni cometer delitos en los próximos cuatro años.

De lo contrario, si no llegara a cumplir las condiciones del acuerdo en el juicio abreviado, el mismo caerá y deberán cumplir prisión efectiva.

Tiziano Gravier sufrió una fractura mandibular por los golpes que recibió al ser agredido por dos jóvenes el sábado 4 de junio pasado en la puerta de un local nocturno de Rosario.

Los agresores de 26 y 27 años se presentaron voluntariamente en el Centro de Justicia Penal de Rosario cuatro días después del hecho y fueron imputados con prisión preventiva.

