Agresión al hijo de Valeria Mazza: Qué dijo el papá del joven roldanense implicado en el hecho

La historia del hijo de Valeria Mazza tiene un nuevo capítulo, y este jueves habló el papá del joven roldanense implicado en el hecho. Jorge Binello, papa de Franco Ezequiel Z, dialogó con Radio Boing y relató que le dijo su hijo luego de la agresión. Este viernes a las 14 hs los jóvenes imputados serán acusados por el delito de lesiones graves dolosas.

“Franco me llamó el lunes por la noche y me dijo ‘no entiendo que hice, pero me mandé una cagada’. Lo primero que hice fue tratar de acompañarlo porque estaba acongojado y muy mal, no supe bien que hacer. Nunca le había pasado esto”, comenzó.

“No apoyo ni estoy a favor. Quiero pedir disculpas en nombre de mi hijo por el momento que están pasando, pedirle disculpas a Tiziano y a su familia entera, que creo que es lo primero que tendría que haber hecho.Estoy destruido”, indicó entre lágrimas.

Luego, remarcó que su hijo es “un pibe al que lo ves y lo querés como hijo, hermano y amigo”. “Nada justifica absolutamente nada. Soy un papá que está dolido por un error que cometió su hijo. No encuentro el por qué y, si lo hay, voy a trabajar sobre eso”, siguió.

“Él tendrá que pagar por su error, no tendría que haber pasado. Simplemente perdón, a la ciudad también. Esto pasa todos los fines de semana. Ojalá sea un antes y un después legalmente. Si mi hijo es un punto de partida para que los chicos empiecen a pensar antes de hacer algo, bienvenido sea”, añadió.

También, afirmó que aún no se había comunicado con Valeria Mazza y Alejandro Gravier porque “no sabía como llegar” a ellos: “Espero que esta charla me abra las puertas, necesito pedirles perdón. No duermo desde el lunes”.

“Mi hijo es el que pega primero en el video. Lo que veo es confusión, porque él no sigue reaccionando y no golpea nuevamente. Creo que pega sin saber a quién ni por qué. No lo justifico, pero así lo veo”.

Por último, explicó que mantiene una “buena relación” con su hijo pese a que no fue parte de su infancia. “La mamá falleció hace poco tiempo de coronavirus y ahora me encuentro solo con todo esto. Es tristísimo. No sé si come, si está abrigado, si está bien. Sé que se la tiene que aguantar, pero estoy hecho pelota”, concluyó.