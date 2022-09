Alertan por estafas similares al cuento del tío: cómo cuidarse

La Municipalidad de Roldán alerta a la ciudadanía ante algunas modalidades delictivas recurrentes conocidas como “cuento del tío” o estafas similares.

Estas prácticas delictivas se realizan mayormente mediante vía telefónica. Los delincuentes se hacen pasar por familiares o representantes de empresas o entes estatales. Por lo general las víctimas son adultos mayores y el objetivo es robarles importantes sumas de dinero o información financiera privada.

Por este motivo, la Subsecretaria de Seguridad de Roldán recomienda tomar algunas precauciones:

• No brindar información bancaria, personal, familiar, de seguridad social; ni contraseñas o claves de cualquier plataforma, aplicación o tarjetas.

• No permitir el ingreso de desconocidos a su domicilio.

• No transferir dinero a ninguna cuenta indicada por ‘’representantes’’.

• Ignorar correos electrónicos cuya dirección imite la de alguna institución, empresa o ente gubernamental.

• Prestar atención ante páginas de redes sociales que venden productos o brindan servicios cuya seguridad sea imposible de constatar.

• Negar todo tipo de premios u ofertas exclusivas de sorteos en los que no se haya inscripto.

• En caso de quien llama manifiesta ser familiar o persona cercana, verificar a través de una pregunta que incluya información precisa.

• No atender llamados que el teléfono celular detecta como ‘’posible spam’’.

• Concientizar y poner al tanto a adultos mayores sobre estas prácticas.

• Llamar al 911 inmediatamente después de haber sufrido un intento de estafa de estas características.