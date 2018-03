Alertan que un hombre a bordo de una moto acosa mujeres en plena calle Circula en redes sociales la denuncia de una chica roldanense, además de una foto del sujeto usando casco con lo cual se dificulta su reconocimiento.

Un hombre a bordo de una motocicleta atemoriza a mujeres roldanenes. Hay foto, testimonios y, según advierten, denuncias anteriores sobre acoso. De acuerdo a una publicación que circula en redes sociales, el sujeto manosea a chicas en la calle y a plena luz del día.

En tanto, en diálogo con El Roldanense, desde la Comisaría Sexta confirmaron que este jueves recibieron una denuncia al respecto en la cual la víctima relató que el hombre la siguió cinco cuadras hasta cerca de la Iglesia. El pasado lunes, otra mujer radicó su acusación en la que se daba cuenta de que el sujeto la acosó por calle Rio Paraná en cercanías al loteo Los Indios. “Tenemos algunos datos y estamos investigando”, aseguraron.

“Este fue el que me tocó un viernes a las cinco y cuarto de la tarde cuando yo volvía de trabajar. Yo iba en la bici y de repente este individuo se me acercó con la moto y me tocó la cola. No lo pude conocer porque lleva casco”, compartió en su perfil de Facebook una ciudadana local.

“Espero que lo agarren y que las autoridades se empiecen a mover antes de que vaya más de allá de manosear y acosar a las mujeres”, sumó dando cuenta de una gran preocupación.

La foto ya es viral, aunque el hombre en cuestión lleva casco con lo cual se dificulta su reconocimiento.