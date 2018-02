Algo huele mal en TDS3: hay contenedores sin recolectar hace 15 días Desde la vecinal advierten que están en una encrucijada ya que los diferentes actores se culpan mutuamente.

La vecinal de Tierra de Sueños 2 y 3 hizo llegar a El Roldanense una imagen de un contenedor de residuos repleto de basura ubicado en la manzana 61 de TDS3 y que, según denunciaron, hace 15 días que está en esas condiciones. “Hay ratas, víboras, cucarachas y mosquitos. Con el calor que hace eso es un foco infeccioso tremendo”, advirtió el presidente de la entidad, Damián Sabatinelli.

Según el dirigente vecinal, funcionarios municipales les informaron que no van a entrar al barrio (hay una causa judicial en marcha) y desde la empresa Resicom -contratada por Aldic para brindar el servicio de recolección- les comunicaron que no levantan basura del piso ni lo hacen con contenedores rotos que no puedan ser encastrados en el camión.

“Estamos en una encrucijada. Es muy cansador estar reclamando constantemente y que todos miren para otro lado”, comentó Sabatinelli al tiempo que destacó que se comunicó con el intendente José Pedretti quien se comprometió a tomar cartas en el asunto.