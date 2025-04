Alimenticia roldanense busca aumentar sus negocios en Brasil

Molinos Benvenuto es la única firma roldanense que dijo presente en la Expo Apras, la principal feria de supermercadistas del sur de Brasil, junto a otras quince empresas de la provincia que llegaron hasta la expo con el apoyo económico del Came y la participación del gobierno de Santa Fe.

Como parte de una delegación de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (Came), las empresas de la provincia -todas pymes de reconocida trayectoria- desafiarán la relación desfavorable en materia cambiaria provocada por la devaluación del real del año pasado, que hoy cotiza a 6 unidades por dólar, para intentar convertirse en proveedores de los supermercados brasileros.

“La relación cambiaria es peor que la del año pasado, más allá del salto que dio el dólar en la Argentina la semana pasada con el inicio del nuevos esquema cambiario”, contó Ricardo Diab, titular de Came, en la previa al inicio de la expo.

En ese sentido, Cris Moreira, responsable de Comercio Exterior de Molino Bevenuto indicó en diálogo con El Roldanense que hoy Brasil es el principal mercado internacional de la firma local: “El mercado brasilero necesita si o si necesita la harina de nuestro país, para mejorar la harina brasileña que no es tan blanda y fuerte como la Argentina. Más allá que los precios actuales no convienen mucho y estamos con una suba alta del trigo, nuestra harina es importante en este momento en el que ellos están migrando al pan congelado y para eso necesitan 80% harina argentina” y agregó: “‘Por precios no somos competitivos, pero si por la calidad de nuestro producto”.

En ese sentido también opinó el presidente de Came: “Al no poder competir por precio, la estrategia de las empresas debe pasar por el lado de la calidad del producto, la ventaja logística de la cercanía frente a importaciones de terceros países y la flexibilidad propia de las empresas argentinas para adaptarse a las demandas de los compradores”, agrega el dirigente empresario.

Las alimenticias argentinas cuentan con una ventaja que es que la producción argentina está asociada a la calidad premium y es muy demanda en los sectores de alto poder adquisitivo del sur de Brasil.

Así y todo no se trata de una tarea fácil para las pymes no poder competir por precio. No en vano, en la edición del 2024, Came llevó a la feria unas 90 empresas alimenticias del país, y para esta edición de ExpoApras se bajaron 20 pymes sabiendo que les iba a ser imposible conseguir negocios, por más que Came les subsidie, como ocurre, casi todo el costo de la misión comercial.

Las empresas santafesinas que participan de la expo son: Agroservicios Selmi, Agrocomercial Vagnoni, Arbanit Fellow, Argental, Tanoni, Ipanco, Martin Food Nutraseutical, Buen Sol SRL, Grangel, Inalpa, Establecimientos La Cumbre, Familia Noroña, Martin Plast, Molinos Benvenuto y Don Elías.