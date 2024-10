Alumnos del Anexo piden la independencia administrativa y pedagógica de la escuela

“La Cámara de Senadores solicita al Poder Ejecutivo que a través del Ministerio de Educación y/o repartición competente, se arbitren las medidas necesarias tendientes a posibilitar la urgente independencia administrativa y pedagógica del hoy Anexo Nº 1643, con su consecuente cambio de designación”, así establece el proyecto de comunicación que los alumnos de la secundaria local elaboraron con la ayuda del senador Armando Traferri luego de participar de la jornada “Jóvenes al Senado”.

Ente los fundamentos del proyecto puede leer se que la apertura del Anexo Nº1643 en el año 2019, se origina como consecuencia del exponencial aumento de la población de Roldán que se verificó en el último censo del año 2022, siendo la ciudad con mayor crecimiento poblacional de la provincia. Este crecimiento tuvo como consecuencia una gran demanda de servicios educativos, a los que la ciudad no tenía infraestructura, ni capacidad de dar respuesta de manera efectiva en tan corto tiempo. La creación del Anexo fue un intento de dar respuesta a esa demanda en ese contexto de gran complejidad.

Vale recordar que sin contar con edificio propio o espacio para su funcionamiento exclusivo, en marzo de 2019 el Anexo inició su funcionamiento en espacios cedidos temporalmente por la Municipalidad de Roldán, para trasladarse a una casa alquilada por parte de la provincia recién en el año 2021. En agosto del año 2023 se inauguró el edificio propio de la AESO Nº1643, un hito de relevancia institucional que mejoró de manera sustancial las condiciones de trabajo para toda la comunidad educativa.

“La vinculación actual con la Escuela Técnica 643 limita la capacidad del Anexo 1643 de contar con el personal necesario para cubrir todas las áreas educativas y administrativas de manera efectiva. La escuela técnica, siendo de un perfil orientado hacia la educación técnica, no comparte las mismas metas pedagógicas ni el enfoque formativo de nuestra institución, que está orientada hacia la economía y administración, las ciencias sociales y humanidades, y la informática”, justificaron los chicos.

Asimismo, sumaron: “La independencia permitiría la asignación de más personal especializado en nuestras áreas de orientación, lo que mejoraría significativamente la oferta educativa. Además, una gestión autónoma facilitaría la organización interna, permitiendo una distribución más eficiente de los recursos humanos y materiales, alineada directamente con nuestras metas y necesidades específicas”.

Actualmente la matrícula de la escuela es de 469 alumnos, el turno mañana cuenta con un solo cargo de preceptor, un solo cargo de secretario, un asistente escolar por turno y una vicedirección para atender: 19 divisiones que se componen por: 5 primeros años, 4 segundos años, 4 terceros, 4 cuartos y 2 quintos, con el agravante de que no hay proyección de creación de Quinto año de orientación de economía por matrícula baja, que se vincula a las dificultades por los problemas edilicios heredados, que impedian un desarrollo constante para las trayectorias educativas de los alumnos.

Cabe destacar que el edificio de la Escuela está preparado para albergar el doble de la matrícula actual, pero al no contar con los cargos correspondientes para atender esa cantidad de alumnos, el espacio se encuentra sub utilizado, ya que toda la planta alta no se utiliza.

Así, los alumnos plantearon que la independencia también traería consigo beneficios directos como:

#Mayor Especialización y Calidad Educativa: Con una planta docente y administrativa propia, se podrán desarrollar e implementar programas educativos más específicos y alineados con nuestras orientaciones, garantizando una educación de mayor calidad.

#Crecimiento y Diversificación de la Oferta Educativa: La independencia permitiría la expansión y diversificación de nuestra oferta educativa, adaptándonos mejor a las demandas del entorno y brindando a los estudiantes mayores oportunidades de formación.

#Acompañamiento Académico Específico: Con un equipo propio y especializado, se podría ofrecer un acompañamiento académico más acorde con las necesidades individuales de los estudiantes, fomentando su éxito tanto en el mundo laboral como en el académico.

Por otra parte, entre en juego también la cuestión económica: actualmente, el Anexo 1643 cuenta con un pequeño presupuesto denominado “gastos administrativos”, que es manejado por el director de la Escuela Técnica 643. Este fondo es utilizado para la compra de insumos necesarios para el Anexo. Con la independencia, este presupuesto sería administrado directamente por el director del Anexo 1643, lo que permitiría una gestión más ajustada a las necesidades específicas de la institución.

Además, la independencia permitiría la constitución de una Asociación Cooperadora propia. “Actualmente, contamos con una agrupación de padres que colabora en la recaudación de fondos, pero que forma parte de la Asociación Cooperadora de la Escuela Técnica. La creación de una cooperadora independiente fortalecería nuestra capacidad de financiamiento y permitiría diseñar estrategias específicas para sostener y desarrollar la institución”, señala el proyecto presentado.

Otra herramienta financiera clave sería el Fondo de Asistencia Educativa (FAE), aunque se reconoce que los recursos del FAE, al estar destinados a múltiples instituciones, pueden no ser suficientes para cubrir todas las necesidades. Por ello, la gestión de una cooperadora propia y la administración directa del presupuesto serían fundamentales para asegurar la estabilidad financiera y el crecimiento del Anexo 1643.