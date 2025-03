Amalia Granata visitó Roldán para apoyar a su candidata a intendente, Vanina Procopio: “Somos mujeres luchadoras que vamos a enfrentar a los poderosos”

El jueves 27 de marzo llegó a nuestra localidad la candidata a Reformadora Constituyente Amalia Granata. La invitación fue realizada por Vanina Procopio, quien se presenta como precandidata a intendente por el sello Vida y Libertad, espacio que nuclea a los seguidores de la actual diputada provincial. Amalia llegó con su equipo, en el cual se encuentra la también diputada Alicia Azanza.

Antes de compartir un desayuno en el bar 25 de mayo, ubicado en Independencia y Pellegrini, las candidatas pasaron por el Canal 4 Regional, donde dieron una nota en donde dejaron en claro sus propuestas electorales.

Vanina cargó fuertemente contra el intendente de la ciudad, Daniel Escalante: “Él y su equipo son picapiedras, no tienen la capacidad para resolver los problemas de las personas”. Además, señaló críticamente el proselitismo que lleva adelante el candidato ligado a Pullaro: “Desde provincia dicen que no hay que gastar de más, pero acá hacen todo lo contrario. Escalante está nervioso porque sabe que no hizo una buena gestión y está empapelando obscenamente toda la ciudad. Ese es el gran problema, la prioridad de los políticos no es la misma que la prioridad de la gente común. Si el intendente hubiera hecho lo que tenía que hacer, no estaría tan preocupado, gastando millones en campaña”.

Amalia también atacó con munición gruesa, denunciando al gobierno provincial por darle la espalda a los santafesinos. “Es como dice Vanina, en Santa Fe hay miles de problemas, pero las prioridades de los gobernantes son otras”.

En cuanto a la relación entre ambas, Vanina expresó: “Las dos somos mujeres luchadoras que nos enfrentamos a los poderosos, sin que nos importe las consecuencias que nos trae. Escalante ya me atacó en numerosas ocasiones, tiene las formas de la vieja política, él y su equipo son unos patoteros”.

Finalmente Vanina remarcó su propuesta de campaña: “Con mi equipo, decimos que traemos “el impulso para despegar”. Roldán puede ser una ciudad más moderna, necesitamos soluciones innovadoras y atraer inversiones. El 13 de abril empezamos el camino para levantar”