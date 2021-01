Amsler: “Creemos firmemente que Roldán necesita un cambio, abrirse, modernizarse, descentralizarse”

El Concejal de Juntos por el Cambio, Roberto Amsler, hizo un balance de lo actuado por su espacio en el año 2020:“Este ha sido un año duro, de padecimientos y restricciones, pero también un contexto en el que no debían abandonarse las cuestiones importantes. La pandemia no debió resultar un pretexto para paralizar todo. Esto, cuando ha ocurrido, ha sido un grave error. Nuestro planteo fue siempre mantener las cosas imprescindibles en su lugar, pelear por ellas a pesar de las medidas restrictivas”, señaló.

“Esto nos llevó a insistir en aspectos que, entendíamos, no debían descuidarse. El tema seguridad, el mejoramiento de la gestión, la reforma administrativa, la eficiencia en el gasto, el cuidado de la educación”, puntualizó.

En ese sentido enumeró algunos de los proyectos más importantes que se presentaron durante el período legislativo:

“Durante la gestión hemos presentado más de 20 proyectos todos apuntados a reducir los costos burocráticos, a mejorar la administración, a modernizar los procesos de decisión, a centrar el esfuerzo en las infraestructuras. Hemos insistido con la digitalización de los trámites, la descentralización municipal, la racionalización del gasto, las estructuras para el desarrollo. Debe haber mayor decisión para afrontar los cambios”.

“Este año presentamos iniciativas que para nosotros son esenciales de cara al futuro. No puede ser que Roldán no haya encarado el tema de las energías renovables. No puede ser que, teniendo una fábrica de biocombustibles en la ciudad, estuviésemos de espaldas a ella. Pues ingresamos dos proyectos para el desarrollo de las energías limpias, uno de las cuales, la sustitución de combustible por biodiesel, fue aprobado por unanimidad. Esperamos ahora se implemente”, recordó.

“También nos hemos interesado mucho en la seguridad. Hemos vuelto a presentar la nueva ordenanza que regula la circulación de las motos en la ciudad. Hemos vuelto a hablar con todos los sectores para darle impulso, y todavía creemos que debe tratarse. No podemos vivir más bajo el riesgo de ser lastimados por la conducción temeraria que transforman a estos vehículos en armas letales”, manifestó.

Asimismo, amplió: “Insistimos, una vez más, en mejorar las condiciones de control. Hemos pedido una acción más permanente, firme y coordinada entre la GUR, la policía y el Juez de Faltas para ampliar y hacer más eficiente las gestiones de control. Roldán ha crecido mucho y esto tiene que modificarse, convertirse en una prioridad”.

Mejorar el orden de las cuentas públicas

“En el orden administrativo, también planteamos la necesidad de contar con un Revisor General de Cuentas, que lamentablemente el Municipio no tiene. El Revisor tiene como meta controlar al Ejecutivo, observar el orden de las cuentas públicas, y tener la independencia y categoría técnica necesarias para trabajar sin condicionamientos. Institucionalmente sería un avance muy importante”, aseguró.

En el plano productivo, también hubo iniciativas: “Planteamos retomar el proyecto del Centro de Capacitación e Innovación Industrial (CECIN), que consideramos esencial para acompañar el desarrollo productivo de la zona. Tener un centro de capacitación industrial permitiría facilitar el empleo de mano de obra local en numerosas industrias que están radicándose. Para nosotros esto debería ser prioritario. Necesitamos que se tome empleo local”.

Trabajo en equipo, apertura y calidad de gestión

“También pensamos, en términos más políticos, que todo esto requiere una renovación. Reconvertir y mejorar la administración pública requiere una apertura por parte del Ejecutivo, y la posibilidad de concebir un trabajo en equipo. Ya no alcanza con el aporte de una sola fuerza para resolver estos problemas. Los desafíos de modernizar la administración requieren de consensos, de reunir a las fuerzas que puedan aportar capacidad y conocimiento, y de afrontar el cambio de manera decidida”, entiende el edil.

Así, reforzó: “En todo el mundo se están dando gobiernos de coalición porque ya no alcanza con el aporte de una sola fuerza. Hoy, las exigencias demandan ser generosos, plantear trabajos conjuntos, proyectar en equipo. Y esto no puede hacerse de manera unilateral. Lo hace el aporte que una coalición pueda brindar sus mejores recursos y las personas más capacitadas”.

“Creemos firmemente que Roldán necesita un cambio. Necesita abrirse, modernizarse, descentralizarse, hacerse más eficiente en el uso de sus recursos, y todo ello plantea un horizonte exigente para la clase política. Debemos saber que es un momento crucial: o avanzamos o nos perdemos en la inmovilidad”, apuntó.

“El Concejo Deliberante, a nuestro criterio, ha tenido una gestión presente en los momentos difíciles, pero creemos que puede hacer más. Hay ordenanzas que deben salir urgentemente, como la descentralización, la gestión integral de los problemas estructurales en los barrios, entre otras, y que este año no se ha dado. La pandemia no debe ser una excusa para bajar los brazos. Al contrario, debemos avanzar con más fuerza que nunca, y eso es lo que voy a plantear nuevamente en 2021”, proyectó haciendo foco en lo que se viene.

“No creemos en la extorsión como forma de hacer política”

“Finalmente, quiero destacar la disposición del Poder Ejecutivo para escuchar nuestros reclamos. Aun teniendo una concepción de gestión diferente, hemos dialogado de manera franca y productiva. Nunca creímos en la extorsión política como forma de presión. Al contrario, cuando estuvimos en desacuerdo lo dijimos, y cuando creímos que debíamos apoyar los hicimos”, señaló Amsler.

“Creo que se acabó la forma de hacer política que algunos mantienen, que es oponerse a todo sin mirar el bien común. A veces, el acuerdo es sinónimo de comprensión, de cuidado en la toma de decisiones, y eso es algo que debemos tener presente”.

“El 2021 encontrará a nuestra fuerza de igual manera. Escuchando a las personas, sintiendo sus necesidades, y presentando, donde nos toque estar, todo lo necesario para mejorar las condiciones de vida. Así de simple es lo que hacemos, pero también, así de importante. Cada vez que presentamos un proyecto, está la inquietud del vecino que nos pide buscar nuevas soluciones. Está su inquietud que, como decía al comienzo, tiene un deseo implícito de salir de lo acostumbrado y buscar una ciudad en progreso”, finalizó.