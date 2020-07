Amsler: “El vecino espera respuestas, no demagogia”

“Lo que pasó anoche en mi opinión es un punto más del oponerse por oponerse. Para mi es fácil ser opositor diciendo a todo que no, cuando uno no propone alternativas es fácil y esto es lo que yo por lo menos vengo observando del Frente Progresista en todos los años que estoy en el Concejo”. Así se refirió el concejal de Juntos por el Cambio Roberto Amsler sobre lo ocurrido este martes en el recinto cuando los ediles del Frente Roldanense se retiraron de la sesión y no dieron quorum para votar un proyecto presentado por el Ejecutivo.

“Se critica cómo se maneja la basura, pero cuando salen oportunidades como en su momento cuando una empresa donaba suelo para desechos verdes, el Frente Progresista se opuso a tratarlo, aun cuando se contaba con el aval de la Secretaria de Medioambiente que era de su propio partido en la provincia. Sale esto de la chipeadora que es necesaria para usar ahora en invierno y también se oponen, así en miles de temas. Si vos querés un manual de como oponerse a todos tenés que leer las actas del Concejo y ver cómo procede este partido”, sumó Amsler en diálogo con El Roldanense.

Asimismo, aclaró: “En este caso y en otros siempre hay medias verdades: primero, no es una compra directa lo que se está aprobando. Segundo, la concejal Alfonso había faltado a la reunión de comisión por lo que no sé con qué grado de información llegó ayer al recinto, creo que no tenía idea de quiénes eran los proveedores ni cuanto salían las máquinas”.

Amsler insistió en que lo que se intentaba aprobar “no era la compra directa sino el concurso de precios, que es muy similar a la licitación pública, pero es mucho más rápido” y explicó que en su caso decidió acompañar el proyecto “porque en la situación que hoy estamos viviendo estos equipos tienen un valor en dólares pero los ingresos en el municipio son en pesos y nosotros estamos viendo la gran diferencia que hay entre el dólar oficial al cual están valuados y el dólar paralelo, por lo que demorar esas compras puede significar que los fondos que tiene el municipio no alcancen y el roldanense se quede otra vez sin un beneficio”.

“Por todo esto yo decidí acompañar esta idea, pero del otro lado nos encontramos que siempre se ponen palos en la rueda, el no hacer, el complicarle la vida la vecino porque lo que se busca en el fondo es hacer política y eso no está bien en mi opinión. Uno hace oposición trayendo alternativas y buscando soluciones que beneficien al roldanense pero eso es más difícil porque hay que tener ideas, consenso, diálogos, que creo que este otro espacio no tiene y por consiguiente siempre es más fácil decir que no”, concluyó el edil.