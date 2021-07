Amsler: “En Roldán, la inseguridad es una pandemia silenciosa que se lleva vidas y bienes todos los días”

Consultado acerca de la incesante comisión de delitos en la ciudad,

El presidente del bloque de Juntos por el Cambio, Roberto Amsler, se expresó respecto a los sucesivos delitos que tienen lugar en la ciudad y disparó: “Desde hace años convivimos con una verdadera pandemia que es la inseguridad, y que cotidianamente vemos que se lleva bienes y personas de manera violenta. Es hora de señalarlo con todas las letras”.

“La falta de personal, de patrulleros, de logística y de infraestructura ha hecho que una ciudad como Roldán, que es reconocida por su tranquilidad y su cultura del trabajo, se vea asediada por delitos complejos, por la violencia descomunal de esos delitos, y por la falta de reacción de las fuerzas públicas”, remarcó.

“Vemos cotidianamente la impunidad con que se mueven los delincuentes, las cada vez más violentas acciones y, sobre todo, la facilidad con que nuestros jóvenes tienen acceso a la droga, a sus mecanismos de distribución y a la extensión silenciosa de este problema”, ahondó.

El edil, graficó la situación mencionando que Roldán tiene sólo dos agentes por turno para 30.000 habitantes y un solo patrullero al tiempo que señaló que el Comando, salvo excepciones, no ingresa al casco sino que lo hace de la A012 hacia el este.

“El personal policial hace lo imposible y mas para poder desarrollar su trabajo. Existe un destacamento (en Tierra de Sueños 3), que por años los gobiernos provinciales dejaron vacío, es decir, sin policía ni unidades. Hoy funciona solo como centro de monitoreo del municipio. No se hace inteligencia del delito, no tenemos estadísticas locales, no se hace prevención ¿Cómo se puede gestionar la seguridad de esta manera?”, se preguntó.

El primer cordón del delito

“Roldán forma parte de un cordón en el que el delito organizado no encuentra la resistencia ni los elementos que encuentra en una ciudad como Rosario, asistida por fuerzas federales, unidades de acción especiales, por gendarmería, etc. Nosotros estamos respondiendo de manera precaria y sin la organización ni la inteligencia

necesarias”, dijo Amsler.

“Nuestra ciudad ha crecido mucho. En quince años prácticamente ha duplicado la población residente que viene a buscar otra calidad de vida, más natural, más cercana, pero también más segura. Y esto no está ocurriendo. Tenemos que ser conscientes de las exigencias de este cambio, y comenzar a gestionar como una ciudad compleja, diversa y con infinidad de necesidades”, definió-.

Políticas de apoyo, logística, e inteligencia para delitos complejos

El edil recordó que desde su bloque en el Concejo se presentó nuevamente hace poco tiempo el proyecto de creación de la Comisión se Seguridad del Concejo. “Es increíble que una ciudad como Roldán no tenga comisión de seguridad, cuando el delito es, luego del desempleo, la principal fuente de preocupación. Nos hemos reunido con funcionarios del Ministerio de Seguridad de la Nación y nos dijeron que éste era un paso necesario para autorizar refuerzos y comenzar una política de apoyo. Todavía el proyecto duerme en los escritorios”, disparó.

“Hemos presentado una ordenanza que redefine todo el sistema de control sobre motos y rodados sospechosos, hemos actualizado multas, dispuesto una nueva logística de control entre la justicia, el municipio y la policía para impedir el tránsito de vehículos ilegales. También este proyecto duerme en las oficinas de Concejo. Podemos mencionar también el proyecto de Ordenanza sobre una agencia de Estadísticas, que presentamos y que fue aprobado por unanimidad y que no sabemos porque el Ejecutivo no lo aplica”, agregó.

“Nuestros mas de 40 proyectos presentados, nuestra siempre predisposición al diálogo, a buscar consensos y al construir, nos da la tranquilidad de ser el espacio en el Concejo Municipal que realmente se preocupó por mejorar la vida del roldanense, pero llega a un punto en que, si no estamos a la altura desde el punto de vista institucional, será muy difícil revertir la situación. Este punto es hoy. La realidad nos indica que aquí tiene que haber un punto de inflexión. Si no nos ponemos a la altura, con nuevas herramientas institucionales, recursos, logística, inteligencia de seguridad, la situación se hará irreversible”.

“Nuestros jóvenes, los emprendedores, las familias que radican sus proyectos aquí, deben saber que, así como pueden conseguir una mejor calidad de vida y un crecimiento para sus negocios, también podrán vivir en un contexto donde el estado se pone a la altura. Donde sus bienes y sus afectos estén protegidos. Sino, el desarrollo

futuro se verá comprometido”.