Amsler: “La única estrategia de prevención no puede ser paralizar la actividad”

El presidente del bloque de Juntos por el Cambio, Roberto Amsler, presentó este martes una dura declaración en el Concejo, cuestionando el último decreto presentado por el Poder Ejecutivo Nacional, en el que se implementan restricciones a la actividad económica como medio para frenar la ola de contagios vivida en estos días.

“Otra vez escuchamos lo mismo. No hay una sola propuesta innovadora que nos saque de la parálisis como único método para hacer frente a la pandemia. Es como si el año transcurrido no hubiese servido de nada, como si no hubiese habido lecciones de cómo enfrentar con nuevos medios la pandemia”, señaló y sumó: “El gobierno está haciendo lo más sencillo que es recurrir a las restricciones y pedir luego que la gente las cumpla. Esto no funciona así. Las personas ven que en otras partes del mundo ha habido protecciones selectivas, con protocolos focalizados, que evitan paralizar la actividad”.

“Se criticaba a países vecinos cuando estos testeaban tres o cuatro veces más que nosotros y cuando ya desde el inicio de la pandemia estaban negociando la adquisición de vacunas. Hoy pueden verse las diferencias. Países prontos a

vacunar a toda su población, mientras que Argentina recién pudo dar una dosis al 20 % aproximadamente del sector de riesgo. Así estos países plantean una nueva forma de hacer las cosas, pero no anularlas”, sentenció.

“Aquí parece que el único recurso que hay es sentarse y decir paremos todo. Y no es así. No se puede aceptar sin más este facilismo. Nosotros no escuchamos al gobierno definir estrategias por sectores. No lo escuchamos hablar de

particularidades regionales. No lo escuchamos hablar de esfuerzos específicos. No. Lo escuchamos siempre diciendo que hay que frenar. Y esto, además de insuficientes, es extremadamente peligroso”, agregó el edil

¿Dónde está lo que hemos aprendido?

Con la convicción de que la restricción absoluta no es el único camino, y que esto que hizo la Argentina «fue devastador» para la clase productiva y todo el tejido social, el edil plantea “estrategias mixtas, de control y definición de nuevas normalidades, de aplicación de protocolos específicos -muchos de los cuales ya están desarrollados-” pero en su lugar asegura que se vuelve a escuchar lo mismo. “Nos oponemos firmemente al facilismo del gobierno y al traslado de toda la carga al sector productivo y a la clase media. Nuestro país no resiste esta situación”, dijo.

¿Cómo pedirle a la gente que vuelva a detener su actividad?

“Hemos estudiado la situación social, hemos visto la dramática caída de miles de familias y personas a la indigencia. En Argentina hay casi 3 millones de familias viviendo en condiciones míseras. Hay 15 millones de personas bajo la línea de la pobreza, el producto ha caído más del 10% interanual, 6 de cada 10 niños están excluidos del sistema ¿y todavía seguimos en lo mismo?”, se cuestionó y pregunta: ¿Cómo vamos a pedirle a la gente que se adapte a las nuevas circunstancias cuando no puede subsistir con sus familias? ¿Cómo vamos a aceptar que la única solución posible sea retornar a los confinamientos? ¿Y los protocolos focalizados? ¿Y los controles en los sistemas de transporte? ¿Y las sanciones para las reuniones irresponsables y las fiestas flagrantes?

“Si no está a la altura, que convoque a nuevos equipos”

“Lo que pensamos es que como la gestión es muy deficiente en términos de estrategias activas y focalizadas, se hace lo más sencillo. Y no estamos para esto. Lo que pretendemos es que el gobierno esté a la altura de lo que ocurre y no

tome atajos. Que ponga a sus mejores equipos a pensar y trabajar las nuevas normalidades. Pero no esto. Y si no tiene esos equipos, que haga una convocatoria y defina un horizonte posible en este contexto de profunda vulnerabilidad”, finalizó.