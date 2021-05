Amsler sobre el decreto provincial: “La negligencia del Gobierno no la puede seguir pagando la gente”

El presidente del bloque de Juntos por el Cambio, Roberto Amsler, presentó este martes un proyecto de declaración en el que manifiesta su rechazo a las medidas adoptadas por el gobierno provincial en materia de suspensión de

actividades, sosteniendo que “no creo que sea conveniente tomar decisiones movilizadas por el color político”.

“De ninguna manera Santa Fe, y mucho menos las localidades del interior, se ven representadas por el duro cierre que propone otra vez el gobierno nacional, quien tiene una mirada centralista y esencialmente enfocada en la provincia de Buenos Aires”, resaltó.

“Esto se ve de manera muy evidente en el tema educación, donde toda la comunidad viene haciendo un enorme esfuerzo por sostener la presencialidad. Y lo estaba logrando con parámetros muy bajos de contagios y con un

funcionamiento muy adecuado y un enorme compromiso”, sumó.

Por su parte, el edil también consideró: “No creemos que esta manera facilista sea el camino. No queremos que un nivel de gobierno tome decisiones para no contradecir políticamente a otro. Queremos que se sigan los parámetros locales, que se observen las particularidades y se valoren los compromisos cuando dan resultados. No es lógico cerrar toda la educación en la provincia de Santa Fe”.

A nivel local

“A nivel local, Roldán viene haciendo un gran esfuerzo. Los comercios han hecho lo imposible por administrar medios de prevención y contención. Se han adoptado todas las medidas que fueron disponiéndose, y realmente cuando uno se mueve por la ciudad ve que la gente se maneja de manera responsable. Esto hay que valorarlo porque si no es como si nada valiera”, destacó.

Por su parte, agregó: “Restringir nuevamente el desarrollo de la actividad económica y suspender las clases de manera drástica nos parece inadecuado. Se está poniendo en un mismo nivel a quienes se comportan de manera irresponsable, que sí habría que sancionar, con quienes vienen sacrificándose para responder a las medidas preventivas”.

“Esto es injusto y creemos que se toman medidas más por afinidad y respaldo político que por racionalidad y coherencia. Y en este punto nosotros nos oponemos. Tenemos que legislar y tomar medidas acordes a nuestra realidad, no a la realidad de Buenos Aires”, disparó.

“Si el gobierno nacional se ha mostrado ineficaz en los testeos, en la vacunación y en hacer cumplir el aislamiento, no podemos el resto de las jurisdicciones pagar los costos. Creo que esto es, una vez más, una medida paliativa frente a

un fracaso en los tres aspectos esenciales que mencionamos: vacunas, testeos y control”, finalizó.