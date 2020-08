Perotti: no se retrocede de fase pero a las 19 “se cortan todas las actividades”

Al calor de un importante avance en el número de contagios por coronavirus en casi todas las localidades de la provincia y con un fuerte foco en el sur con Rosario como epicentro, el gobernador Omar Perotti hizo anuncios este viernes tras reunirse primero con intendentes y presidentes comunales y luego con el presidente Alberto Fernández.

El mandatario provincial destacó que Rosario y las localidades del aglomerado entre las que está incluida Roldán no cambiarán de fase pero deberán readaptar y restringir horarios de actividades y en la movilidad.

‘‘No va haber ninguna actividad de ningún tipo después de las 19 de este sábado’’, expresó el gobernador de la provincia. De ese tope quedan exentas farmacias y delivery que podrán abrir hasta las 23 y los take away hasta las 21: ‘‘La idea es que se mantenga circulación pero no aglomeración y esta medida regirá por 14 días’’, sumó el mandatario.

Perotti agregó que cada localidad queda facultada a hacer otros cambios que considere necesario. Vale recordar que en Roldán hace una semana se había decidido extender hasta las 20 el horario comercial, medida que ahora se debería retrotraer.

Gimnasios, bares, restaurantes, supermercados, kioscos, entre otras actividades deberán respetar ese horario.