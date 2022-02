Pintadas intimidantes: Escalante anunció que iniciará acciones legales

El pasado jueves la pared de una propiedad ubicada sobre Pellegrini al 100 apareció con una pintada intimidante contra el intendente Daniel Escalante: “Escalante Nazi”, podía leerse escrito en aerosol rojo. Ante este hecho, este viernes el mandatario anunció que iniciará acciones legales tendientes a que se esclarezca el hecho.

Enseguida las muestras de respaldo empezaron a aparecer en redes sociales y una de las primeras en pronunciarse públicamente fue la diputada de la UCR Silvana Di Stéfano, quien expresó en su perfil de Instagram su solidaridad con el intendente “quien en las últimas horas sufriera pintadas insultándolo y descalificando su accionar al frente del municipio”, sentenció.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Silvana Di Stefano (@silvanadistefanook)

“A pesar de las pintadas en contra de mi persona, que coinciden con el momento donde se plantea que quienes no trabajan no cobran, no me van a doblegar en mi tarea de trabajar para reconstruir Roldán. Nuestra decisión de respetar al que trabaja, de cuidar el dinero de los roldanenses, no merecen semejante descalificación. Los insultos de individuos que se esconden en el anonimato para agraviar no hacen mas que reafirmar mi convicción”, sostuvo el intendente en sus redes sociales.

“Mi obligación es para con el pueblo roldanense y en esa firmeza me apoyo para repetir. El que no trabaja se va. Vamos a seguir investigando cada detalle dejado por la administración de Pedretti que al mejor estilo kirchnerista no sólo destruyó a la ciudad, si no que dejó minado el camino hacia la Roldán que todos nos merecemos. Vamos a pedirle a nuestros abogados que inicien acciones para que se esclarezca y que la intolerancia no tenga lugar en nuestra ciudad”, sumó.