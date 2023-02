Se capacitó y abrió su emprendimiento de reparación de artículos electrónicos

Marcos hace dos años que decidió venir a vivir a Roldán y retomar un oficio que siempre le había apasionado: la reparación de artículos electrónicos. Para eso, se capacitó, creó su propio emprendimiento «Todo en Uno» y ahora busca llegar a los diferentes barrios de la ciudad.

‘‘Cuando era joven siempre me interesó conocer todo sobre la reparación de electrónica, luego la vida me llevó a desenvolverme por otros caminos, pero desde hace dos años me vine a vivir a Roldán y ahora sentí que era tiempo de regresar a lo que me apasiona y es por eso que me abrí mi propio emprendimiento @tenuno80 ’’, explicó Marcos en dialogo con El Roldanense.

‘‘Para poder llevar adelante este nuevo emprendimiento y como pasaron tantos años de cuando yo realizaba algunos arreglos de electrónica, decidí realizar una capacitación y actualización en diferentes cursos y de esa manera logré obtener experiencia, para ahora trasladarla a la práctica’’, expresó.

‘‘Mi trabajo de técnico electrónico se centraliza en la reparación de teléfonos celulares, nootbook, tablet, lavarropas y electrodomésticos en general, es decir todo lo que contengan un circuito electrónico. Mi idea es poder brindar un servicio puerta a puerta, es decir retiro el artefacto descompuesto por la casa del cliente, lo reparo y lo devuelvo listo para que pueda volver a utilizarlo’’, agregó el emprendedor.

Marcos se puede contactar al celular 3416999026 o mediante Instagram a @tenuno80