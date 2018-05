Aprovecharon que sus dueños no estaban, entraron a la casa y se llevaron de todo Ladrones ingresaron en la tarde de este lunes a una vivienda ubicada sobre calle Larrea y se alzaron con un importante botín.

Aprovecharon que sus dueños no estaban, entraron a la casa y se llevaron de todo

Los propietarios de una vivienda ubicada sobre calle Larrea entre Chaco y Echagüe se encontraron este lunes a la tarde con una desagradable sorpresa: cuando volvieron a su casa notaron que ladrones habían ingresado y se habían alzado con un jugoso botín.

Los damnificados quisieron hacer público el hecho con el objetivo de que otros habitantes de la ciudad tengan el máximo cuidado y no atraviesen su misma situación. En diálogo con este medio, dijeron no saber cómo los delincuentes lograron ingresar al terreno ya que el portón de ingreso no estaba forzado, aunque sí lo dejaron abierto al marcharse.

“La puerta de ingreso a la casa la barretearon a la altura de la cerradura porque está marcada, abollada y también la dejaron abierta”, agregaron antes de enumerar los elementos que se llevaron consigo los ladrones: dos TV, un DVD, los decodificadores de DirecTV, una estufa, perfumes y zapatillas, entre otras pertenencias de la familia.

Según creen las víctimas, los delincuentes habrían estado buscando dinero –que no encontraron– ya que el placard de la habitación estaba dado vuelta, con la ropa por el suelo y los cajones revueltos.