Apuesta por la ciudad: tiene su consultorio en Rosario y decidió abrir una sucursal en Roldán

Después de atender por más de una década en su consultorio de Rosario, Verónica Meraviglia decidió apostar por Roldán y abrió una nueva sucursal en la ciudad. Es licenciada en Kinesiología y Fisiatría, reside en Roldán hace más de dos años y cortará las cintas de su nuevo espacio en Avenida de la Paz 2514, barrio Tierra de Sueños 2. En diálogo con El Roldanense, la profesional aseguró que esta nueva área estará especializada en la salud de la mujer y, de cara a la apertura, brindó más detalles sobre qué servicios ofrecerá.

“Tengo 12 años de trayectoria en el barrio Echesortu y ahora optamos por abrir aquí. La idea es hacer Reeducación Postural Global (RPG), Suelo Pélvico (rehabilitación para mujeres embarazadas, post parto, incontinencias), y hacer también algo de estética”, contó Verónica a El Roldanense. Asimismo, explicó que su idea es ofrecer una atención personalizada para “brindar el tiempo que requiere cada paciente”. Además, en su nuevo espacio hará depilación definitiva, Mio Up, criolipólisis, criofrecuencia y presoterapia, entre otros tratamientos.

Habiéndose recibido en 2008, con el tiempo pudo asentarse en su consultorio y se formó en Suelo Pélvico, una especialidad que, asegura, tiene mucho que ver con la mujer. “Este es un espacio apuntado para acompañarlas en el embarazo, el post parto, la menopausia y todas las cuestiones relacionadas a esa etapa de la vida. Por ejemplo, los problemas de incontinencia, el prolapso y las disfunciones por la baja de estrógenos”, describió. En paralelo, dijo que “la estética es realizada desde un lugar muy cuidado, con máquinas siempre operadas por profesionales”.

El desarrollo de Tierra de Sueños 2 significó, también, un impulso para ella en el objetivo de radicar su trabajo en Roldán. “El barrio tiene mucho empuje, está creciendo muchísimo y me pareció necesario colocar un espacio que brinde una atención personalizada”, señaló. “Cada día se nota más gente joven que apuesta por este lugar, hay muchos locales nuevos, y eso también me ayudó a tomar la decisión de abrir la sucursal”, añadió, y detalló que abrir las puertas de este nuevo lugar la ayuda a no realizar tantos viajes y a estar más cerca de la familia.

Al coordinar la agenda entre ambos espacios, tanto el local como el rosarino, Meraviglia atenderá por turnos que se pueden solicitar por teléfono y acepta todos los medios de pago, sean tarjetas de débito o crédito, efectivo o transferencia. Se puede contactar con ella enviando un mensaje privado a la cuenta de Instagram @lic.veronicameraviglia o por WhatsApp al 3412006843. “Me gusta mucho lo que hago y empatizo con las mujeres. No solo hago una atención profesional, sino que me gusta escucharlas y me tomo tiempo para explicarles lo que hago”, aseveró.