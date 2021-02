El ballet roldanense Reflejos de Luna bailó en la Plaza San Martín para todo el mundo

La Asociación Mundial de Artes Escénicas (Wapa) organizó este domingo 31 de enero una movida cultural que recorrió todo el mundo y de la cual formó parte el ballet roldanense Reflejos de Luna. La plaza San Martín fue el escenario donde a las 19 horas los artistas locales bailaron tres danzas tradicionales, una performance que fue transmitida en las redes sociales de la Organización y que puso verse en todo el globo.

Wapa Argentina estuvo a cargo de la organización del evento virtual en el país y las 23 provincias tuvieron representantes. De Santa Fe fueron sólo tres y uno de ellos fue Reflejos de Luna.

La Organización Wapa Argentina tiene por objetivo mostrar nuestro arte a través de la danza y tuvimos la suerte de participar con el ballet de esta movida virtual. Se grabó un video con la actuación en vivo a las 19 que hoy puede verse en las redes sociales de Wapa Argentina y se va a ver también en todo el mundo”, contó a El Roldanense Darío Llibre quien junto a Gabriela Moreno son los profesores del ballet.

“Fue una linda experiencia porque no solo pudimos volver de a poco a esto que hacemos sino que fue una oportunidad para volver a lucir nuestras pilchas y vestuarios que los teníamos guardados por no poder presentarnos en festivales. Fue una linda propuesta y mostrar lo que sabemos hacer no ha sido poca cosa”, describió.

